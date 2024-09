Kajuru destaca atuação de Lasier Martins por impeachments de ministros do STF

O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (11) a prorrogação, por 60 dias, da Comissão Temporária Interna sobre Inteligência Artificial (CTIA...

Senado Federal Há 37 segundos Em Senado Federal Comissão sobre Inteligência Artificial ganha 60 dias para concluir trabalhos O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (11) a prorrogação, por 60 dias, da Comissão Temporária Interna sobre Inteligência Artificial (CTIA...

Senado Federal Há 31 minutos Em Senado Federal Adiada votação de estatuto para trabalhadores de cooperativas Previsto para ser votado no Plenário nesta quarta-feira (11), foi retirado de pauta a pedido da liderança do governo o Projeto de Lei 537/2019, que...