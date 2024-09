CMA fará diligência em Mato Grosso para avaliar efeitos da estiagem no Pantanal

A Comissão de Meio Ambiente (CMA) aprovou, nesta quarta-feira (11), o requerimento ( REQ 45/2024 - CMA ) da senadora Rosana Martinelli (PL-MT) para a realização de diligência externa em Mato Grosso. Integrantes da comissão visitarão o estado para avaliar os efeitos causados pela severa estiagem no Pantanal.

Preocupada com a situação, a senadora afirmou que a condição favoreceu a propagação de inúmeros incêndios florestais.

— Mato Grosso é o estado do Brasil que mais queimou desde janeiro deste ano, são quase 25 mil focos de incêndio. O número de focos de calor no estado aumentou 109% em comparação com o ano passado e o volume de água está abaixo do registrado em 2020, ano em que ocorreu o maior incêndio florestal da história do Pantanal — alertou.

A parlamentar lembrou que, em razão da gravidade do cenário de seca severa e incêndios florestais, o governo de Mato Grosso declarou situação de emergência no estado pelo prazo de 180 dias. Para ela, a visita é crucial e urgente.

— As informações coletadas por nós contribuirão para discutir ações de mitigação dos danos causados à flora, à fauna e às comunidades pantaneiras, além de planejar e fortalecer políticas públicas capazes de enfrentar esses fenômenos naturais nos próximos anos, com a promoção da recuperação do ecossistema afetado. Nossa ida lá é importante para conhecer de perto essa realidade. O que fazemos aqui pelo Pantanal também poderá servir de exemplo para outras regiões — defendeu.