Senadora diz que manifestações de 7 de setembro ecoam o descontentamento

A senadora Rosana Martinelli (PL-MT) afirmou, em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (10), que as manifestações realizadas em algumas capitais do país no dia 7 de setembro ecoaram o descontentamento de milhões de brasileiros contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo a parlamentar, a população está indignada com a utilização indevida de recursos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para agir contra aliados políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro.

— A oposição, junto com o povo, tem se posicionado contra o que considera abuso de autoridade e desrespeito à Constituição, algo que culminou na coleta de mais de 1 milhão de assinaturas para o pedido de impeachment de iniciativa popular contra o ministro. O que nos traz aqui não é apenas um questionamento isolado sobre decisões jurídicas, mas a denúncia de uma série de atitudes que extrapolam os limites constitucionais.

Rosana Martinelli criticou a decisão de Moraes de suspender a rede social X (antigo Twitter) e afirmou que a medida causa um prejuízo econômico de mais de R$ 10 bilhões ao ano.

— Tem que ter o equilíbrio dessa balança do que é melhor para nós todos brasileiros. [...] Claro que a empresa não pode vir ao Brasil, tomar conta e fazer o que quer, mas também tem que ser olhado [outro lado], porque inúmeros brasileiros, principalmente hoje... [...] O tanto de prejuízo, não só economicamente, mas também na questão da saúde, na questão da educação e principalmente na soberania nacional, o perigo que nós estamos incorrendo se realmente acontecer. Então, tem que entrar num acordo, o que não podemos deixar é o povo pagar [por] essa queda de braço em que a gente não pode mais permanecer.