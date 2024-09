CMO aprova R$ 19,4 bilhões em créditos extras, a maior parte para o RS

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou nesta terça-feira (10) a abertura de créditos ao Orçamento de 2024 no valor total de R$ 19,4 bilhões, a maioria recursos extraordinários para lidar com as consequências das enchentes no Rio Grande do Sul. As medidas provisórias serão votadas agora pelos Plenários da Câmara e do Senado. Já o projeto de crédito especial passará pelo Plenário do Congresso.

O maior crédito, de R$ 17,6 bilhões, está na MP 1233/2024 , destinada principalmente à construção de imóveis residenciais. O Ministério das Cidades previa a construção de 10 mil unidades habitacionais com o valor médio de R$ 200 mil e outras 2 mil casas com o valor médio de R$ 90 mil cada uma.

Outra parte dos recursos foi utilizada para a instalação provisória da Base Aérea de Canoas como alternativa ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, muito afetado pelas enchentes.

O dinheiro para atender o disposto na MP foi retirado do superávit financeiro apurado em 2023. Conforme o decreto de calamidade pública aprovado pelo Congresso, essa despesa não entra no cálculo do cumprimento da meta fiscal de 2024, que prevê o equilíbrio das contas públicas.

Além da MP 1233/24, também foram aprovadas as seguintes medidas:

a MP 1248/2024 - que abre crédito extraordinário em favor dos ministérios da Educação e da Cultura, no valor de R$ 454,7 milhões, além de operações oficiais de crédito para o Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), que teve mais R$ 1 bilhão;

a MP 1231/2024 - que abre crédito extraordinário de R$ 124 milhões para repasses ao governo estadual e a municípios do Rio Grande do Sul;

a MP 1246/2024 - que abre crédito extraordinário de R$ 230,9 milhões para despesas com a contratação de seguro rural pelos produtores do Rio Grande do Sul atingidos pelas enchentes no estado. O seguro é para a safra 2024/2025;

a MP 1243/2024 - que abre crédito extraordinário no valor de R$ 27,1 milhões para reparo de danos em sedes regionais da Justiça do Trabalho e do Ministério Público em razão das enchentes no Rio Grande do Sul.

A comissão aprovou ainda o projeto de crédito especial no Orçamento de 2024 no valor de R$ 500 mil ( PLN 18/2024 ) para estudos técnicos da construção da nova sede da Justiça Federal em Joinville (SC).

Audiências públicas

Parlamentares aprovaram ainda dois requerimentos de audiência pública: um para discutir o valor do orçamento para as mulheres e o outro para verificar os recursos destinados à mitigação de desastres decorrentes das mudanças climáticas. Ambos foram apresentadas pela deputada Luciene Cavalcante (Psol-SP).

As audiências ainda não têm data marcada.