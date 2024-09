Zenaide celebra desempenho dos atletas brasileiros nos Jogos Paralímpicos de Paris

A senadora Zenaide Maia (PSD-RN) homenageou, em pronunciamento remoto nesta terça-feira (10), os atletas brasileiros que participaram dos Jogos Paralímpicos de Paris. A parlamentar destacou que a delegação contou com 280 atletas e terminou a competição em quinto lugar, com 89 medalhas no total.

— Nós fomos ouro, prata ou bronze em atletismo, canoagem, halterofilismo, judô, natação, taekwondo, triatlo, futebol de cegos, tênis de mesa e outras modalidades. Destaco que, em todas as conquistas, está a marca do Bolsa Atleta do governo federal. Uma prova de que políticas públicas inclusivas, reparatórias e afirmativas transformam a realidade, dão oportunidade aos atletas com deficiência e precisam ser cada vez mais fortalecidas como política pública permanente que resista à troca de governos.

Zenaide ressaltou a importância da inclusão de pessoas com deficiência e necessidades especiais, afirmando que as leis precisam ser aplicadas rigorosamente. A senadora destacou que o Parlamento precisa garantir, por meio de investimentos públicos e avanços legislativos, que essas pessoas tenham seus direitos reconhecidos e respeitados no dia a dia.

— Se em todos os lugares tivermos a acessibilidade, o cadeirante não terá problema de livre circulação nos espaços. Se todos os meios de comunicação, como já está na lei, colocarem as janelas de libras ou a tradução, não existirá essa dificuldade para as pessoas surdas-mudas. Avançamos muito, é fato, mas o Estado brasileiro é que estará com deficiência se não cuidar de seus cidadãos que têm dificuldades em algumas coisas, sabendo que a tecnologia assistiva pode ajudar essas pessoas.