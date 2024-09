Candidatos do PSB Têm Candidatura Deferida em Tenente Portela

Os candidatos do Partido Socialista Brasileiro (PSB), Elisa Sales Proença e Egídio Ribeiro Freitas, tiveram suas candidaturas deferidas pelo Juiz Eleitoral Neimar Pedro Kaibers, da 101ª Zona Eleitoral de Tenente Portela, RS.

O deferimento ocorreu após o Partido Republicano Brasileiro (PRB) apresentar um pedido de impugnação das candidaturas, alegando inelegibilidade. No entanto, o PRB decidiu desistir do pedido. Com isso, na tarde de ontem, segunda-feira, 9 de setembro, o juiz julgou extintos, sem resolução de mérito, os pedidos de impugnação, deferindo o registro de candidatura dos candidatos do PSB.

Com o deferimento, os candidatos a vereador, Elisa Sales Proença e Egídio Ribeiro Freitas estão oficialmente aptos a concorrer nas eleições municipais de Tenente Portela, tendo seus registros de candidatura validados.