CMMC cancela audiência sobre sistemas alimentares

A Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas (CMMC) cancelou a audiência pública que realizaria nesta terça-feira (10) sobre os sistemas alimentares contemporâneos. O debate será remarcado em data ainda a ser definida.

Sistemas alimentares são as diferentes maneiras de se produzir, distribuir, comercializar e consumir alimentos. O relator da CMMC, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), quer discutir o tema no contexto da transformação de atividades agropecuárias para mitigar as mudanças climáticas.