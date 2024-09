Sessão pelo Dia do Administrador exalta gestão profissional

O Plenário do Senado realizou nesta terça-feira (10) uma sessão especial para comemorar o Dia do Administrador. A data é celebrada em 9 de setembro, aniversário de sanção da lei que regulamenta a profissão de administrador ( Lei 4.769, de 1965 ). Presidida pelo senador Izalci Lucas (PL-DF), a sessão teve a presença de autoridades e representantes do setor, que apontaram a necessidade de planejamento e gestão na administração pública.

Para Izalci, a data deve motivar uma reflexão sobre a importância da presença de bons administradores nos cargos no poder público.

— O grande problema do nosso país hoje é gestão e, nisso, precisamos que os administradores se envolvam. Os administradores precisam estar nos postos em que são necessárias a qualificação, o preparo, o conhecimento e a competência. Faltam bons gestores nas três esferas de governo, especialmente no âmbito municipal. O Brasil precisa de vocês, só teremos um país melhor se tivermos melhores gestores no comando das instituições — sentenciou.

Administrador de formação, o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Nardes também participou da solenidade. Ao discursar para o Plenário cheio, o ministro falou sobre o papel da governança para a construção de um Estado forte.

— Precisamos valorizar quem tem capacidade de decidir com competência, com equilíbrio e com conhecimento técnico. Isso é fundamental. A base da administração é ter governança, sem isso você não consegue avaliar, monitorar e tomar boas decisões. Temos que pensar a médio e longo prazo para viabilizar um projeto sólido de nação. Não é possível administrar sem regras de governança, elaboradas com integridade, transparência e avaliação de risco para a garantia da boa aplicação do dinheiro público — afirmou.

Presidente do Conselho Federal de Administração (CFA), Leonardo José Macedo exaltou os 59 anos de regulamentação da profissão.

— O trabalho desenvolvido pelos administradores tem um impacto coletivo na construção de uma sociedade mais organizada, eficiente e próspera. Construímos uma história de lutas e conquistas, com grande contribuição para o desenvolvimento sustentável da nação. Nós, profissionais de administração, somos arquitetos que projetamos e implementamos estratégias, coordenamos recursos e otimizamos processos, com a promoção da eficiência e eficácia em todas as áreas da vida social e econômica — resumiu.

Representante dos presidentes de conselhos regionais de administração, o presidente do Conselho Regional de Administração do Distrito Federal (CRA-DF), Carlos Alberto Ferreira Júnior, disse ter orgulho da “nação administração”.

— Somos milhares de profissionais, estudantes, professores, coordenadores. Atuo na área pública e privada e vejo a quantidade enorme de pessoas que não têm a menor capacidade para ocupar os postos em que estão, mas que por algum motivo estão lá. Nós administradores precisamos ter orgulho da nossa profissão, é fundamental nos apresentarmos para sermos vistos e inseridos no mercado de trabalho — declarou.