1ª Rodada de Entrevistas da Rádio Província FM Recebe Candidato Denilson Machado da Silva, o Belô, do PL de Redentora

Nesta quarta-feira, 10 de setembro, a Rádio Província FM deu início à primeira rodada de entrevistas com os candidatos à prefeitura de Redentora, recebendo Denilson Machado da Silva, conhecido como Belô, do Partido Liberal (PL). Durante a entrevista, o candidato apresentou suas propostas e destacou seu plano de governo, com foco na valorização do pequeno produtor rural.

Belô enfatizou a importância de políticas públicas voltadas à produção agrícola, visando fortalecer a agricultura familiar e promover a segurança alimentar. Além disso, ele anunciou a criação de uma Secretaria da Mulher Indígena, com o objetivo de atender às necessidades específicas das mulheres indígenas da região.

Outra proposta relevante apresentada por Belô foi a instalação de duas novas empresas no município, com o intuito de gerar empregos e estimular o desenvolvimento econômico local. Quando questionado sobre o comércio de Redentora, o candidato afirmou que seu plano de governo inclui incentivos ao comércio local. Ele propôs ações para estimular os moradores a comprarem no município, incluindo a oferta de transporte para que a população indígena tenha mais facilidade de acesso aos estabelecimentos comerciais da cidade.

A entrevista foi uma oportunidade para os eleitores conhecerem mais sobre as ideias e compromissos do candidato Belô, que busca fortalecer a economia local e melhorar a qualidade de vida da população de Redentora.