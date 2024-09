200 anos: Senado inaugura exposição imersiva nesta terça-feira

O Senado inaugura a exposição “Senado 200 anos: Conectando Passado e Futuro” no Salão Negro do Congresso Nacional na próxima terça-feira (10), às 15h30. Com elementos imersivos e interativos, a exibição destaca pontos importantes dos trabalhos da Casa legislativa desde sua criação durante a monarquia brasileira, em 1824.

A mostra terá tela sensível ao toque, projeção mapeada, painel giratório e outras tecnologias que auxiliarão o visitante a acessar relatos e documentos sobre debates e personalidades que marcaram cada período: Império; República; Ditadura; e Redemocratização. Segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a exposição — que não se restringe aos trabalhos políticos —busca levar o público a refletir sobre a participação democrática.

— A exposição é um convite à reflexão sobre os desafios atuais, e pretende demonstrar que a história do Senado é também a história de cada brasileiro — disse àAgência Senado.

A mostra vai até o dia 10 de dezembro, com entrada gratuita, das 9h às 16h30 — a permanência é permitida até as 17h.

Objetos históricos

Além da maquete do Congresso Nacional atual, o público poderá contemplar a reprodução dos dois locais anteriores onde o Senado já funcionou, no Rio de Janeiro: Palácio do Conde dos Arcos — primeira sede —; e Palácio Monroe — segunda sede. Também será exposta uma seleção de itens históricos preservados desses dois palácios:

cadeiras;

urnas de prata usadas em votações;

lustres;

vitral desenhado por Henrique Campos Cavaleiro;

bustos de personalidades históricas;

aparadores.

A plataforma e-Cidadania do Senado — que permite aos cidadãos sugerirem projetos de lei e opinarem em reuniões — também será apresentada para representar a modernização da Casa legislativa. No local, os visitantes poderão aprender suas funcionalidades.

O público terá à disposição visitas guiadas com duração de cerca de meia hora. Há opção de acessibilidade — audioguias e monitores habilitados em Libras — e dos idiomas português, espanhol e inglês.

Série de exibições

A exposição é a terceira de quatro exposições planejadas para o ano em comemoração ao bicentenário. O Senado já concluiu a mostra “Palácio Monroe: um Legado de Democracia” e publicou, nesta sexta-feira (6), a exposição virtual “Palácios da Memória”, produzida pelaAgência Senado, que permite uma visitação on-line pelas três sedes pelas quais o Senado já passou.