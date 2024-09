1ª Rodada de entrevistas da Rádio Província FM recebe o candidato Malberk Dullius (Nico) do MDB de Redentora

Dando sequência à rodada de entrevistas com candidatos a prefeito de Tenente Portela e região, nesta segunda-feira, 9 de setembro, foi a vez do candidato à reeleição em Redentora, Malberk Antoine Knust Dullius, conhecido como Nico, do MDB. Durante a entrevista, o candidato se apresentou à comunidade e destacou a importância da continuidade de seu trabalho à frente da prefeitura.

Nico também mencionou algumas das principais dificuldades enfrentadas no município, como a falta de grandes empresas e a necessidade de maior apoio ao pequeno produtor rural. Segundo ele, serão implementadas políticas públicas para incentivar os pequenos e médios produtores, visando aumentar suas fontes de renda e evitar que os jovens precisem deixar o município em busca de oportunidades de trabalho.

Nesta terça-feira, 10 de setembro, o próximo entrevistado será o candidato Denilson Machado da Silva, o Belô, do PL.