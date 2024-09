Pacheco acompanha desfile de 7 de Setembro ao lado de Lula

Rodrigo Pacheco no palanque ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin, do presidente Lula e do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro - Foto: Cadu Gomes/VPR

Ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comemorou os 202 anos de independência do Brasil, neste sábado (7), assistindo ao desfile cívico-militar na Esplanada dos Ministérios. Outras autoridades, como o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, também estiveram presentes no evento.

Além de exaltar o Dia da Independência, o desfile destacou o processo de reconstrução do Rio Grande do Sul, a importância das campanhas de vacinação e a preparação para o G20 no Brasil, que ocorrerá em novembro, no Rio de Janeiro.

Como de costume, o público que se reuniu no centro da capital federal para acompanhar o evento pôde observar as acrobacias aéreas da Esquadrilha da Fumaça, um dos pontos altos da festa.

O desfile também foi marcado pela participação de 31 atletas que disputaram os Jogos Olímpicos de Paris, encerrados no dia 11 de agosto. Ao todo, a apresentação mobilizou mais de 8,8 mil pessoas, incluindo militares e estudantes.

Cerca de 500 alunos de escolas públicas do Distrito Federal desfilaram com as bandeiras das 27 unidades da Federação, trazendo mensagens de sustentabilidade e de combate à fome e à desigualdade.