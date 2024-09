CAE debate impacto da reforma tributária na saúde e educação

Izalci Lucas é o chefe do grupo de trabalho criado para apresentar sugestões de ajustes ao projeto de regulamentação - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) realiza nesta quinta-feira (12), a partir das 9h, mais uma audiência pública para debater os impactos da reforma tributária, desta vez sobre os setores de saúde e educação.

A reforma foi promulgada em dezembro de 2023, com a Emenda Constitucional 132 . Neste momento, está em tramitação no Senado o PLP 68/2024 , projeto de lei complementar que regulamenta essa reforma.

Esse projeto está em análise na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) . Ao mesmo tempo, a CAE vem promovendo debates sobre a regulamentação. Já foram apresentadas mais de mil emendas ao projeto.

O PLP 68/2024 detalha as regras de unificação dos tributos sobre o consumo, os casos de diminuição da incidência tributária e as normas para a devolução do valor pago, conhecido como cashback.

A regulamentação da reforma tributária é uma exigência da Emenda Constitucional 132, que estipulou a substituição de cinco tributos (ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins) por outros três: o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto Seletivo. O objetivo é simplificar e modernizar o sistema tributário brasileiro, após décadas de tentativas no Congresso sem êxito.

A reunião da CAE será realizada na sala 19 da ala Alexandre Costa ( veja a lista de convidados para o debate ).