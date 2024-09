Senado celebra 200 anos na Bienal do Livro em São Paulo

Entre as celebrações pelos 200 anos do Senado Federal, a Casa montou um estande na 27ª Bienal Internacional do Livro, em São Paulo. No evento, que começa nesta sexta-feira (6) e vai até o dia 15 de setembro, os visitantes poderão conhecer cerca de 250 títulos de um catálogo do Senado com livros sobre legislações diversas e clássicos. Relacionadas à história do Brasil, as obras são publicadas pelo Conselho Editorial do Senado e todas serão vendidas a preço de custo.

Organizada pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), a Bienal de São Paulo é um dos maiores eventos literários da América Latina. São mais de 2 mil horas de palestras, bate-papos, encontros e outras atividades divididas em 13 espaços. A expectativa de público gira em torno de 660 mil visitantes, que podem movimentar cerca de R$ 370 milhões.

No estande da Livraria do Senado serão feitos debates, painéis e lançamentos, como o da versão em capa dura das Constituições de 1824 e 1988. Também será lançada uma nova edição da coleçãoHistória dos Fundadores do Império, de Otávio Tarquínio de Sousa. Trata-se de cinco volumes que apresentam biografias de figuras emblemáticas que lançaram as pedras fundamentais da nação moderna e afirmaram a nossa nacionalidade: José Bonifácio, Dom Pedro I, Bernardo Pereira de Vasconcelos, Evaristo Pereira da Veiga e Diogo Antônio Feijó.

Programação

Às 17h do sábado (7), será lançada no estande do Senado a nova edição deA História dos Símbolos Nacionais, de Milton Luz, seguido de debate sobre o tema com Roberto Bertani, da Fundação Memorial da América Latina, e Raul Grilo, da Editora do Senado Federal, com mediação de Cristiano Ferreira, do Conselho Editorial do Senado Federal. Do primeiro estandarte de um Brasil independente às inovações engenhadas pela Casa da Moeda para as cédulas de cruzeiros e reais, a obra conta a história das bandeiras, dos brasões e dos hinos que registram a história de nosso país. A edição conta com um novo visual e teve seu conteúdo revisado e atualizado.

No domingo (8), às 15h, haverá o painel “200 anos de Senado e a Questão Racial: passado, presente e perspectivas futuras”, com a conselheira do Conselho Editorial do Senado, Ana Claudia Farranha, a pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (USP), Clara Marinho, e a coordenadora do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça do Senado, Stella Vaz.

No mesmo dia, às 17h30, o debate terá como tema a “Escrita Feminina”, mostrando a equidade literária como política editorial a partir da coleção Escritoras do Brasil. O assunto será discutido entre a servidora da Biblioteca do Senado Monica Rizzo, o representante das Edições Técnicas do Senado Federal, Thiago Adjuto, e a consultora legislativa Maria da Conceição Lima Alves. A obra central do debate,Opúsculo Humanitário, de Nísia Floresta, recebeu novo projeto gráfico a partir da inclusão entre os títulos de leitura recomendada pela Fuvest para 2026 e 2027.

Na quarta-feira (11), às 19h, o estande sediará a conversa temática “Tecnologias acessíveis para a leitura e a produção do Senado Federal”, com Natanne Rocha, do Núcleo de Coordenação de Ações de Responsabilidade Social da Casa, e Joana Vasconcelos Souza, revisora do Serviço de Impressão em Braile do Senado, com mediação de Rafael Chervenski, diretor da Editora do Senado. Obras em braile produzidas pelo Senado Federal serão doadas a instituições especializadas no atendimento às pessoas com deficiência visual.

Já no sábado (14), a partir de 16h, “O Senado Federal e suas sedes: 200 anos de História” será o tema do painel com a pesquisadora Suelen dal Osto, da Faculdade de Ciência da Informação da Universidade de Brasília (UnB). O evento também versará sobre as Constituições brasileiras.

Audiossérie

A Rádio Senado lançará na bienal a audiossérie “Senado 200”. Em formato de radionovela e com a participação de mais de 40 atores, o programa coloca o ouvinte dentro dos principais eventos do Parlamento em uma verdadeira viagem no tempo.

Cada um dos 15 episódios retrata um momento marcante dessa trajetória, especialmente aqueles em que o Senado ajudou o país a avançar em pautas importantes. O estande do Senado na bienal contará com um espaço instagramável, onde será possível ouvir os 15 episódios da audiossérie em som ambiente. Também estarão disponíveis totens com fones de ouvido para que o ouvinte navegue pelas trilhas como quiser.

Já a TV Senado entrevistará autores presentes no evento, com entradas ao vivo para todo o Brasil, além da cobertura completa das palestras e debates realizados no estande.

Público jovem

O Programa Jovem Senador, do Senado Federal, também será apresentado ao público da Bienal do Livro. Trata-se de uma ação institucional que proporciona aos estudantes do ensino médio das escolas públicas de todo o país a oportunidade de vivenciar a prática política parlamentar, por intermédio da simulação do trabalho legislativo de senadores. A seleção dos participantes é feita por um concurso de redação nacional. Os autores das melhores redações de cada estado e do Distrito Federal se tornam os jovens senadores do ano e passam uma semana em Brasília, para conhecer o Senado.

No estande da Livraria do Senado, os estudantes das escolas receberão informações e material sobre o programa.

Visita virtual

Outro destaque do estande do Senado na Bienal do Livro é a visita virtual ao conjunto de edifícios do Senado Federal. Os participantes receberão material sobre os 200 anos do Senado e poderão ganhar obras editadas pela Casa, ao acertar perguntas sobre a visitação.

A participação do Senado no evento também oferecerá a oficina legislativa sobre o portal e-Cidadania aos alunos dos ensinos fundamental e médio. A ferramenta incentiva os brasileiros a pensarem em soluções para o país, por meio de criação e avaliação de ideias legislativas e ajuda a formar cidadãos mais conscientes e participativos. Essas ideias podem ser debatidas pelos senadores e virar leis.

Livraria do Senado

Com mais de 50 anos de existência, a Livraria do Senado tem como missão disseminar o conhecimento e promover a democracia por meio de livros impressos e digitais publicados pelo Senado Federal.

A livraria oferece obras a preço de custo e com frete grátis pelo site http://livraria.senado.leg.br . A maior parte do acervo também está disponível gratuitamente em formato digital.

O catálogo tem sido constantemente ampliado com obras sobre direito, legislação, história e literatura. Conheça, também, o perfil @livrariadosenado no Instagram: http://www.instagram.com/livrariadosenado .

Funcionamento

A Bienal do Livro de São Paulo funciona das 9h às 22h, com entrada permitida até às 21h. Nos finais de semana (7, 8 e 14 de setembro), a Bienal abrirá das 10h às 22h, também com entrada liberada até às 21h. No último dia da feira, 15 de setembro, o horário será reduzido, com o evento funcionando das 10h às 21h, sendo possível acessar o local até às 19h.

O evento acontece no Distrito Anhembi, situado na Avenida Olavo Fontoura, 1209 – Portão 38, no bairro Santana, na capital paulista. Ingressos custam R$ 35 para entrada única em qualquer dia do evento. A meia-entrada está disponível por R$ 17,50, também para visita única em qualquer dia. Crianças de até 12 anos e idosos a partir de 60 anos têm entrada gratuita.

Serviço

27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo

Data: 6 a 15 de setembro de 2024

Local: Distrito Anhembi - São Paulo

Ingressos: À venda no site oficial da Bienal - www.bienaldolivrosp.com.br

Mais informações: [email protected] e (11) 3060-4717

Contatos para mais informações sobre a participação do Senado na Bienal e entrevistas: Rafael Chervenski, diretor da Secretaria de Edições e Publicações do Senado Federal: (61) 3303-3777

[email protected]

http://livraria.senado.leg.br