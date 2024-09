Senado celebrará o Dia do Administrador nesta terça-feira

Em sessão especial agendada para terça-feira (10), às 10h, o Plenário do Senado comemorará o Dia do Administrador.A data é celebrada no dia 9 de setembro, aniversário de sanção da lei que regulamenta a profissão de administrador ( Lei 4.769, de 1965 ).

A homenagem aos administradores atende a requerimento( RQS 24/2024 )dosenador Izalci Lucas (PL-DF), aprovado em Plenário em 15 de agosto. Segundo Izalci, a implementação de projetos direcionados para a fiscalização da atividade e a qualificação profissional fez com que o ofício de administrador esteja hoje consolidado no mercado de trabalho nacional e seja uma das profissões mais atrativas. Ele defendeu a realização da sessão, argumentando que os profissionais do ramo prestam “relevantes serviços” ao país, seja na esfera pública ou na privada.

“A administração é importante para as empresas, mas também é útil para nós mesmos, para que saibamos administrar nossas próprias vidas”, pontuou Izalci, na justificação do requerimento.