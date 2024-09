Audiência vai debater concessão de hidrovias brasileiras

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a hidrovia do Madeira tem 1.060 km navegáveis, entre Porto Velho e a foz, em Itacoatiara (AM). Aproximadamente 180 km estão em Rondônia e 876 km no Amazonas.

A navegação de comboios com até 18 mil toneladas acontece até durante a estiagem. A largura varia entre 440 metros e 9.900 metros, e a profundidade pode chegar a 13 metros. Formada pelo Rio Mamoré, que nasce na Serra de Cochabamba, na Bolívia, e pelo rio Guaporé, a hidrovia segue em direção ao Norte, atravessando dezenas de corredeiras. Ela percorre onze municípios, sendo oito no Amazonas e três em Rondônia.

O governo federal está planejando os leilões de algumas das principais hidrovias brasileiras. Entre elas, a do Rio Madeira, que é uma das mais importantes do chamado Corredor Logístico Norte. Para debater a iniciativa, a Comissão de Infraestrutura (CI) promoverá uma audiência pública na próxima terça-feira (10) a partir das 9h. O convite para participação do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, ainda aguarda confirmação.

