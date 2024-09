Candidato à reeleição Rosemar Sala, do PSDB, é entrevistado na Rádio Província FM

Dando continuidade à primeira rodada de entrevistas com os candidatos à prefeitura de Tenente Portela, promovida pela Rádio Província FM, nesta quinta-feira, 5 de setembro, foi a vez do atual prefeito e candidato à reeleição, Rosemar Sala, do PSDB, conceder sua entrevista.

Na ocasião, o candidato se apresentou à comunidade, ressaltou a importância de dar continuidade ao trabalho que vem desenvolvendo na prefeitura e destacou as obras realizadas durante sua gestão, como os calçamentos em comunidades do interior, na área indígena, além dos 5 km de asfalto concluídos em seu mandato.

Quando questionado sobre o indeferimento do registro do partido de seu candidato a vice-prefeito, Scherer, Sala respondeu que acredita na justiça e no deferimento da candidatura e nem passa pela cabeça do prefeito subsistir o vice.

Nesta sexta feira 6 de setembro, será a vez do candidato do Progressistas Rubens Furini o Ibe ser o entrevistado encerrando assim a primeira rodada de entrevistas na Rádio Província FM