Rádio Província FM realiza entrevistas com candidatos à prefeitura de Tenente Portela

Nesta quarta-feira,04 de setembro, inicia-se a primeira rodada de entrevistas com os candidatos à prefeitura de Tenente Portela. Conforme sorteio realizado nesta terça-feira, foi definida a ordem das entrevistas, que têm como objetivo apresentar os candidatos à população.

A primeira entrevistada, nesta quarta-feira, será Indaiara Raber, do PL. Na quinta-feira, dia 05, será a vez do atual prefeito e candidato à reeleição, Rosemar Sala, do PSDB. E encerrando esta primeira rodada, na sexta-feira, 06 de setembro o entrevistado será Rubens Furini, do Progressistas.

As entrevistas estão marcadas para às 9 horas da manhã e visam não apenas a apresentação dos candidatos, mas também uma breve exposição de seus planos de governo. O radialista Rafael Piasecki será o responsável por conduzir as conversas.

A partir da próxima semana serão ouvidos também os candidatos dos municípios de Barra do Guarita, Vista Gaúcha, Derrubadas, Miraguaí, Redentora e Coronel Bicaco.