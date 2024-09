Proporção de candidatos jovens cai ao nível mais baixo em duas décadas no RS

A proporção de candidatos jovens caiu de forma significativa no Rio Grande do Sul nestas eleições. O percentual de concorrentes com idade até 29 anos variou de 7,7% na eleição anterior para 5,6% agora, de acordo com os registros oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — patamar mais baixo, pelo menos, desde o começo dos anos 2000 segundo levantamento realizado por Zero Hora com base nos dados disponíveis no site da Justiça Eleitoral.

Percentual de concorrentes com idade entre 18 e 29 anos recuou 27% desde a última eleição municipal. Fenômeno que também ocorre em nível nacional

O cenário gaúcho reflete uma tendência demonstrada também em nível nacional, indicando uma possível redução no interesse dessa faixa etária em participar diretamente da política pela via partidária no país.

O cientista político da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Paulo Peres afirma que será importante avaliar os números da próxima disputa municipal para verificar se é uma oscilação momentânea ou uma tendência consolidada.

Como essa variação de 2,1 pontos percentuais incide sobre uma cifra que já era pequena, resulta em um recuo expressivo de 27% na proporção de candidaturas de jovens.

— Não chega a ser uma queda vertiginosa, então ainda é difícil saber se é apenas um "soluço" ou um padrão estabelecido de declínio. Se for uma tendência de fato, pode ser algo relacionado à questão demográfica, já que a nossa população vem envelhecendo, ou até um possível desencantamento com a política institucional-partidária em favor de outros meios de participação — analisa Paulo Peres.