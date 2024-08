Horário Eleitoral Gratuito Começa com Diversidade de Mensagens em Tenente Portela"

No caso dos mesários, é possível fazer a mudança sem sair de casa, por meio do sistema Título Net

Eleições 2024 Há 3 dias Em Eleições 2024 Mesários podem pedir mudança de seção eleitoral até sexta-feira (30) No caso dos mesários, é possível fazer a mudança sem sair de casa, por meio do sistema Título Net

Eleições 2024 Há 4 dias Em Eleições 2024 Justiça Eleitoral de Tenente Portela Indefere Registro de Candidaturas do PT Ainda cabe recurso da decisão

O partido argumenta que duas candidaturas do PSB estariam inelegível por não terem se descompatibilizado de cargo público

Eleições 2024 Há 4 dias Em Eleições 2024 Republicanos de Tenente Portela pede impugnação de candidaturas do PSB O partido argumenta que duas candidaturas do PSB estariam inelegível por não terem se descompatibilizado de cargo público