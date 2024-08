Justiça Eleitoral de Tenente Portela Indefere Registro de Candidaturas do PT

O partido argumenta que duas candidaturas do PSB estariam inelegível por não terem se descompatibilizado de cargo público

Eleições 2024 Há 3 horas Em Eleições 2024 Republicanos de Tenente Portela pede impugnação de candidaturas do PSB O partido argumenta que duas candidaturas do PSB estariam inelegível por não terem se descompatibilizado de cargo público