Republicanos de Tenente Portela pede impugnação de candidaturas do PSB

Eleições 2024 Há 5 minutos Em Eleições 2024 Justiça Eleitoral de Tenente Portela Indefere Registro de Candidaturas do PT Ainda cabe recurso da decisão

Eleições 2024 Há 3 horas Em Eleições 2024 Ministério Público Eleitoral de Tenente Portela se manifesta contra registro de candidatura da Coligação Pra Frente Portela No parecer, MPE defende que filiados ao PT (Federação Brasil da Esperança) estariam inelegíveis por causa da falta de prestação de contas do PC do B