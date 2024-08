Agosto Dourado: com 700 atendimentos mensais, Banco de Leite da Maternidade Carmela Dutra é referência na Grande Florianópolis

Foto: Divulgação / SES

A Maternidade Carmela Dutra (MCD), unidade própria da Secretaria de Estado da Saúde (SES), destaca-se com o maior Banco de Leite Humano (BLH) e Lactário da Grande Florianópolis. A Central de Informações de Aleitamento Materno (CIAM), como também é conhecida, realiza cerca de 700 atendimentos mensais, entre atendimento de apoio ao aleitamento, visitas nos leitos e domiciliares, oferecendo suporte às famílias. Possui 60 mães doadoras cadastradas, que fornecem leite para até 80 recém-nascidos.

O Banco de Leite da MCD foi criado com o propósito de apoiar a amamentação. “Aqui, promovemos a amamentação, ensinando, orientando e apoiando mulheres em cada etapa, tanto para que aprendam a amamentar seus filhos quanto para que se tornem doadoras para bebês que não podem ser amamentados diretamente e para aqueles que ainda estão internados”, explica Cecilia Melo, coordenadora do Banco de Leite Humano da MCD.

O serviço também desenvolve ações de incentivo à amamentação constantemente para atender os pacientes dos 17 leitos da UTI neonatal da maternidade. Para essa demanda, são necessários cerca de 4 litros de leite diariamente, o que equivale a 28 litros por semana e 112 litros por mês.

Cecília Melo, coordenadora do BLH, explica que todo o leite fornecido de doação precisa passar por um processo de pasteurização antes de ser distribuído aos recém-nascidos.

“É um processo bastante exigente para conseguirmos entregar o leite com segurança alimentar. O leite é destinado, prioritariamente, a recém-nascidos prematuros, de baixo peso e com intercorrências em UTI neonatal. No entanto, o alimento também é disponibilizado aos demais bebês internados na maternidade que, eventualmente, precisem receber algum tipo de complementação”, explica a coordenadora..

Doação

Mulheres saudáveis que amamentam e produzem excedente de leite podem contribuir entrando em contato pelo WhatsApp do Banco de Leite da Maternidade Carmela Dutra no número (48) 3664-3920, onde as equipes organizarão a primeira visita domiciliar.

Mais informações:

Josiane Ribeiro

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]