Leite inaugura nova central estadual de armazenamento com quase o dobro da capacidade de conservação de vacinas

Participantes do ato celebraram modernidade e segurança do novo espaço -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite inaugurou nesta sexta-feira (23/8) a nova sede da Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), no 1º piso de um dos prédios que compõem o complexo do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), em Porto Alegre. Com ampliação para 133 m2e quase o dobro de área refrigerada na comparação com a estrutura anterior, o local tem capacidade de conservação de 26 milhões de vacinas.

Com investimento de R$ 3.149.729,25, a mudança de sede é um projeto estratégico da Secretaria da Saúde (SES), com acompanhamento integral da Secretaria de Obras Públicas (SOP).

Após um ano e três meses de obras, a construção do novo espaço representa uma importante ampliação dos ambientes de armazenamento e redistribuição de imunobiológicos (vacinas e soros) fornecidos pelo Ministério da Saúde para atender às demandas e ações de imunização desenvolvidas no Estado. Apenas em 2023, a Ceadi distribuiu aproximadamente 23 milhões de doses aos 497 municípios gaúchos. No primeiro semestre de 2024, já foram 11 milhões.

“A obra estava parada até pouco tempo atrás, era um símbolo das dificuldades do Estado. Conseguimos a conclusão a partir da reorganização das contas e da retomada da capacidade de investimento de nosso governo”, afirmou Leite. “Com muito trabalho e dedicação da SOP e da SES, esse espaço moderno e seguro vai trazer ainda mais qualidade, controle e agilidade na jornada da preparação das vacinas até o braço de cada gaúcho e gaúcha, ajudando a salvar milhares de vidas.”

Espaço moderno e seguro

A nova estrutura conta com três câmaras frias e permitirá a ampliação da área refrigerada para estoque da SES, passando de 47m2para 87m2. Com mais espaço, serão possíveis adequações de ambientes e de infraestrutura, conforme disposto na legislação pertinente da área técnica.

“Estamos realizando um sonho. O primeiro prédio datava de 1976, portanto foram 48 anos em um mesmo espaço – seguro, mas pequeno. É uma celebração de todos os trabalhadores da saúde e em especial do Centro Estadual de Vigilância em Saúde”, destacou a titular da SES, Arita Bergmann.

“Se hoje realizamos um sonho, peço que não parem de sonhar, pois seguiremos trabalhando para tornar realidade cada ação que melhore os serviços e a vida da nossa gente”, acrescentou o governador.

Por parte do Cevs, a diretora Tani Ranieri destacou a qualificação da estrutura. “Minha gratidão ao Executivo gaúcho por ter incluído a obra do Ceadi em um projeto estratégico de governo – do contrário, não estaríamos aqui hoje. E também a toda a equipe envolvida, que sempre manteve o padrão de segurança e qualidade na estrutura anterior. Estamos entregando uma Ceadi que a população gaúcha merece”, disse.

“Para que a obra ocorresse, não bastava apenas um compromisso entre secretarias: era fundamental uma integração maior, ir além dos elementos técnicos, para que juntos pudéssemos tomar as melhores decisões. Esta inauguração é a prova de que acertamos e de que com trabalho integrado e determinação podemos superar qualquer desafio”, afirmou a secretária de Obras Públicas, Izabel Matte.

Como era e como ficou a nova Ceadi

Antes

prédio construído em 1976 para abrigar a Ceadi na avenida Ipiranga, em Porto Alegre;

espaço de armazenamento em câmara fria de 47m 2 com capacidade de conservação de aproximadamente 14 milhões de doses;

com capacidade de conservação de aproximadamente 14 milhões de doses; área de recebimento e expedição compartilhadas em instalações subdimensionadas para o volume de cargas recebidas.

Agora

nova sede junto ao campus do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs). Obra iniciada em abril de 2023 e entregue em julho de 2024;

modernização das instalações e ampliação da capacidade de armazenamento de imunobiológicos;

área de armazenamento ampliada para 133m 2 totais (sendo 87 de câmeras refrigeradas), com capacidade de conservação de 26 milhões de doses;

totais (sendo 87 de câmeras refrigeradas), com capacidade de conservação de 26 milhões de doses; modernização e ampliação dos ambientes de recebimento e inspeção de imunobiológicos;

fortalecimento da integração com os demais departamentos do Cevs.