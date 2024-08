Centro de Reabilitação Cardiovascular do Instituto de Cardiologia ganha novo espaço

Foto: Ana Melhado/ SES

Reconhecido como a principal referência no Estado para a recuperação de pacientes com doenças cardíacas, o Centro de Reabilitação Cardiovascular do Instituto de Cardiologia de Santa Catarina (ICSC), unidade própria da Secretaria de Estado da Saúde, ganhará um novo espaço, mais amplo e moderno. A expansão permitirá o aumento na capacidade de atendimentos diários.



“O nosso objetivo com a reabilitação é otimizar o processo de recuperação. Sabemos que a faixa de idade média do paciente que acompanhamos aqui é 56 anos. Então é um paciente jovem, em idade produtiva. Nosso papel é fazê-lo ter qualidade, força e condição física para voltar a trabalhar”, explica Cícero Augusto de Souza, chefe do departamento de Reabilitação Cardíaca e fisiologista do exercício, que atua no setor desde 2003.

As tratativas para a aprovação da obra junto à Secretaria de Estado da Saúde foram oficializadas no final de 2023. O projeto, orçado em R$ 1,6 milhão, foi planejado para receber mais dois andares futuramente e está sendo financiado pelo Centro de Estudos do ICSC, organização privada que fomenta atividades de pesquisa.

Em operação desde 1997, o serviço será realizado em um novo edifício, atualmente em construção, e ocupará uma área de 415 metros quadrados em dois pavimentos. O espaço está sendo erguido em um terreno do Governo do Estado, ao lado do acesso principal do Hospital Regional de São José. As obras foram iniciadas este ano e estão em ritmo acelerado, com previsão de entrega para março do ano que vem.

No primeiro andar serão construídos dois consultórios para avaliação e triagem, uma ampla sala de reabilitação, bem como uma sala de recepção e vestiários. No andar superior, está prevista a construção de um auditório e de uma sala destinada ao Centro de Estudos.

A nova estrutura também será utilizada para atividades de orientação e treinamento, como palestras educativas e cursos de primeiros socorros voltados à comunidade.