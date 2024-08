Estado contratará serviços especializados de referência em saúde da mulher

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), está instituindo a estratégia SERMulher, que prevê a abertura de Serviços Especializados de Referência à Saúde da Mulher nas sete macrorregionais do Rio Grande do Sul. As duas portarias que preveem a implantação, o custeio e os critérios do processo de seleção de municípios e serviços do projeto foram publicadas nesta quarta-feira (21/8) no Diário Oficial do Estado.

A proposta apresentada engloba a criação de serviços que possam oferecer atendimento ambulatorial especializado em linhas de cuidado da saúde da mulher – como câncer de útero e de mama, problemas de endometriose/miomatose, infertilidade, planejamento reprodutivo e climatério.

Os ambulatórios serão referências de tratamento especializado para mulheres que forem atendidas primeiramente nas Unidades Básicas de Saúde de seus municípios. As linhas de cuidado contemplam atendimentos para as principais necessidades em saúde identificadas a partir da avaliação dos dados epidemiológicos.

Adesão e Custeio

Municípios e serviços interessados em aderir ao projeto poderão fazer inscrições para o processo seletivo até 5 de outubro. Informações sobre os processos podem ser obtidas nesta página do site da SES .

Aos escolhidos que estiverem aptos, será disponibilizado incentivo financeiro estadual no valor de R$ 200 mil, em parcela única, para implantação; e R$ 125 mil para custeio mensal dos serviços.

Casos que serão atendidos

Mulheres e homens transexuais são o público-alvo dos ambulatórios do SERMulher. Serão encaminhados os casos de alterações nos exames de rastreamento de câncer de colo do útero e de mama; suspeita de endometriose/adenomiose/miomatose; investigação de infertilidade; e climatério.

Além disso, também será um centro formador para inserção de dispositivos, como o intrauterino (DIU), e técnicas de coleta de exame citopatológico, entre outros procedimentos.

Cuidado integral

O SERMulher oferecerá cuidado integral, desde a prevenção e promoção da saúde até o diagnóstico e tratamento dos agravos das mulheres. O objetivo é reduzir a mortalidade por câncer de colo uterino e mama, otimizando o tempo entre a diagnóstico da doença e o início do tratamento. Também irá possibilitar o encaminhamento das pessoas com diagnóstico de câncer para os serviços de oncologia.

Além disso, o serviço dispõe de profissional para acompanhamento das usuárias, a fim de auxiliar que sejam atendidas em tempo oportuno. Esses profissionais são chamados de navegadores e irão acompanhar a usuária durante a continuidade do cuidado. Eles realizam contrarreferência e cuidado compartilhado com a Atenção Primária até o agendamento e encaminhamento para serviços terciários, caso necessário.

Os encaminhamentos realizados seguirão os critérios estabelecidos pelos protocolos de regulação ambulatorial do Telessaúde-RS e suas respectivas atualizações. O serviço vai funcionar de acordo com os fluxos de regulação de consultas especializadas no Sistema de Gerenciamento de Consultas (Gercon).