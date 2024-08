Cidades gaúchas que mais vacinarem contra o HPV este ano serão premiadas

A Secretaria da Saúde (SES) irá premiar as cidades do Rio Grande do Sul com maiores coberturas vacinais contra o HPV em 2024. As regras para a premiação foram definidas pela Portaria SES 491/2024 . Será destinado um total de R$ 690 mil em cinco categorias, conforme as faixas populacionais. A vacina está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) para meninas e meninos de nove a 14 anos, em dose única.

A ordem de classificação dos municípios considerará a quantidade de vacinados entre 1º de janeiro até 30 de novembro deste ano, com os dados extraídos do sistema de informação oficial do Programa Nacional de Imunizações, a ser apurada em 1º dezembro.

Para receber a premiação, os municípios devem apresentar uma cobertura vacinal igual ou superior a 80%, considerando a população de crianças e adolescentes de nove a 14 anos, com base nos dados do Censo Demográfico de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os municípios premiados deverão prestar contas da aplicação dos recursos recebidos em ações de vigilância em Saúde e da Atenção Primária à Saúde.

Principal prevenção ao câncer de colo de útero

O HPV (sigla em inglês para Papilomavírus Humano) é responsável pela infecção sexualmente transmissível mais frequente no mundo. Está associado ao desenvolvimento de quase a totalidade dos cânceres de colo de útero, bem como a diversos outros tumores em homens e mulheres. Além disso, provoca verrugas anogenitais (região genital e no ânus), a depender do tipo de vírus.

Vacinar-se contra o HPV é a medida mais eficaz de se prevenir contra a infecção. A vacina não previne infecções por todos os tipos de HPV, mas é dirigida para os tipos mais frequentes: 6, 11, 16 e 18. É indicada para meninas e meninos de nove a 14 anos, com esquema de dose única, e outros grupos de maior risco (como transplantados, pessoas que vivem com HIV, usuários de Profilaxia Pré-Exposição de HIV, entre outros).

Índices da vacinação

A SES dispõe de um painel que reúne diversos indicadores a respeito do câncer de colo de útero , entre eles a vacinação contra o HPV. Em 2023, o Rio Grande do Sul teve uma cobertura de 80,9% para essa dose. Os dados podem ser filtrados por coordenadoria regional, município e ano.

Categorias da premiação

Categoria 1: 17 municípios concorrentes com mais de 10 mil crianças e adolescentes entre nove e 14 anos. Premiação de R$ 100 mil para o primeiro colocado e 75 mil para o segundo colocado.

Categoria 2: 99 municípios concorrentes com mais de 1500 e até 10 mil crianças e adolescentes entre nove e 14 anos. Premiação de R$ 100 mil para o primeiro colocado e 75 mil para o segundo colocado.

Categoria 3: 139 municípios concorrentes com mais de 500 e até 1500 crianças e adolescentes entre nove e 14 anos. Premiação de R$ 75 mil para o primeiro colocado e 50 mil para o segundo colocado.

Categoria 4: 100 municípios concorrentes com mais de 300 e até 500 crianças e adolescentes entre nove e 14 anos. Premiação de R$ 75 mil para o primeiro colocado e 50 mil para o segundo colocado.

Categoria 5: 142 municípios concorrentes com até 300 crianças e adolescentes entre nove e 14 anos. Premiação de R$ 50 mil para o primeiro colocado e 40 mil para o segundo colocado.

Imuniza Escola

O governo do Rio Grande do Sul, por meio das secretarias da Saúde e da Educação, busca fortalecer as ações que integram essas áreas no enfrentamento das vulnerabilidades. Para dar materialidade a esta parceria, foi implantado o Projeto Te Vacina RS - Imuniza Escola com o objetivo de resgatar as altas coberturas vacinais de crianças e adolescentes, sensibilizando e mobilizando escolas e equipes de saúde para promover a vacinação. A primeira etapa do projeto envolve a vacinação contra o HPV.