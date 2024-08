Hemocentros divulgam locais e horários alternativos para reforçar doações de sangue

Para a promoção permanente da doação de sangue, os diversos hemocentros vinculados à Secretaria da Saúde (SES) estão com um calendário com mais de 100 ações externas ou aberturas aos sábados até o final do ano. A agenda periódica e permanente flexibiliza tanto os horários e dias de atendimento quanto os locais, abrangendo coletas em outros 22 municípios do Estado que não possuem um hemocentro.



Na sexta-feira (23/8), por exemplo, haverá doação em Lagoa Vermelha, por meio de uma ação do Hemocentro Regional de Passo Fundo (Hemopasso), que ocorre das 9h às 15h na UBS Nossa Senhora Consoladora (rua Jorge Moogen, 331 - Centro). Interessados podem fazer agendamento pelos telefones (54) 3358-9601 ou (54) 3358-9605.

No sábado (24/8), haverá doação de sangue em três cidades: Porto Alegre, Estância Velha e Piratini. No Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre (HPS), onde o banco de sangue funciona durante a semana (nas segundas, quartas e sextas-feiras), o serviço estará aberto das 8h às 12h (mesmo horário de atendimento nos outros dias). Essa é uma atividade promovida com o apoio do Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Hemorgs).

Em Estância Velha, a Unidade Móvel do Hemorgs estará no sábado na Praça 1º de Maio, das 8h às 12h. Por sua vez, em Piratini, no sul do Estado, as doações poderão ser feitas no Centro Municipal de Saúde (rua XV de Novembro, 245), das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h, em uma ação com o Hemocentro Regional de Pelotas (Hemopel).

Na próxima semana, o calendário passa, na terça-feira (27/8) por Parobé (na UBS Integração, das 8h às 12h) e Canguçu (no Hospital de Caridade, das 13h30 às 15h); na quarta (28/8), em Santo Ângelo (no Hospital Regional das Missões, das 8h às 13h30); e, na quinta (29/8), em Sapucaia do Sul (no Hospital Getúlio Vargas, das 8h às 12h).

No sábado seguinte (31/8), as coletas ocorrem em Parobé (novamente na UBS Integração, das 8h às 12h), Tramandaí (no Hospital de Tramandaí, das 8h às 12h), Soledade (na Secretaria Municipal de Saúde, 8h às 16h) e em Jaguari (no Hospital de Caridade, das 8h30 às 12h30).

Para o último trimestre do ano, estão previstas outras 98 ações, sujeitas a alterações. Entre elas a abertura, em um sábado por mês, dos hemocentros de Porto Alegre e Santa Maria. A próxima vez que ambos abrem num sábado é no dia 14 de setembro.

Critérios e adesão

Para poder doar sangue é necessário estar em boas condições de saúde, apresentar documento oficial de identidade com foto, ter idade entre 16 e 69 anos (sendo que menores de 18 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou pelo responsável legal), pesar no mínimo 50kg (com desconto de vestimentas). Outros impeditivos temporários ou definitivos podem ser consultados nesta página .

Segundo dados do Ministério da Saúde, aproximadamente 1,8% da população do Estado doou sangue em 2022, o que representa 18 pessoas a cada mil habitantes e um total de 213 mil de doações. O percentual está dentro da recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) de que 1% a 3% da população deve ser doadora.

No entanto, faz-se necessário reforçar, de forma continuada, a importância em aumentar o número de doadores para manter os estoques regulares e sem risco de desabastecimento.

Rede de apoio

A programação integra a Rede Estadual de Apoio à Doação de Sangue, que visa estabelecer ações voltadas à mobilização dos diversos seguimentos sociais para a promoção permanente da doação. O objetivo é manter os estoques de hemocomponentes suficientes para sua disponibilidade em tempo hábil e sem gerar desperdício.

Conforme a chefe da Divisão de Hemoterapia do Hemorgs, Aline Gularte, muitos municípios possuem potencial para doação de sangue, mas não têm população suficiente que justifique a implantação de um serviço de coleta diária. “Assim, propomos a ampliação do acesso à doação pela implantação de pontos de coleta externa, considerando a necessidade de proporcionar uma alternativa que permita a diminuição das distâncias percorridas pelos doadores”, explica Aline.

Outros municípios interessados em participar da rede de apoio podem manifestar interesse enviando e-mail para [email protected].

Sangue e doações

O sangue é um tecido vivo e, para preservar as características importantes para o receptor, precisa ser utilizado em determinado espaço de tempo. Para plaquetas, por exemplo, o tempo para uso (ou validade) é de cinco dias; para hemácias, de 35 dias.

Pelo sangue são transportados nutrientes essenciais, oxigênio, hormônios e diversas outras substâncias para todos os tecidos e órgãos do corpo. Algumas situações clínicas podem necessitar de tratamentos com componentes do sangue para manutenção da vida ou recuperação da saúde, e não existe substituto sintético. Assim, a matéria-prima para a produção dos componentes do sangue para as transfusões depende diretamente das doações realizadas pela população.

Calendário das coletas externas e abertura aos sábados (sujeito a alterações)

23/8/24 (sexta-feira): Lagoa Vermelha

24/8/24 (sábado): Estância Velha

24/8/24 (sábado): Porto Alegre - HPS

24/8/24 (sábado): Piratini

27/8/24 (terça-feira): Parobé

27/8/24 (terça-feira): Canguçu

28/8/24 (quarta-feira): Santo Ângelo

29/8/24 (quinta-feira): Sapucaia do Sul

31/8/24 (sábado): Parobé

31/8/24 (sábado): Tramandaí

31/8/24 (sábado): Soledade

31/8/24 (sábado): Jaguari

3/9/24 (terça-feira): Parobé

3/9/24 (terça-feira): Jaguarão

4/9/24 (quarta-feira): Esteio

4/9/24 (quarta-feira): Frederico Westphalen

6/9/24 (sexta-feira): Lagoa Vermelha

10/9/24 (terça-feira): Parobé

10/9/24 (terça-feira): Canguçu

11/9/24 (quarta-feira): Santo Ângelo

12/9/24 (quinta-feira): Sapucaia do Sul

14/9/24 (sábado): Porto Alegre - Sede HEMORGS

14/9/24 (sábado): Santa Maria - Sede HEMOSM

14/9/24 (sábado): Bagé

17/9/24 (terça-feira): Parobé

17/9/24 (terça-feira): Jaguarão

18/9/24 (quarta-feira): Frederico Westphalen

24/9/24 (terça-feira): Parobé

24/9/24 (terça-feira): Canguçu

25/9/24 (quarta-feira): Esteio

25/9/24 (quarta-feira): Santo Ângelo

25/9/24 (quarta-feira): Santa Maria

26/9/24 (quinta-feira): Sapucaia do Sul

27/9/24 (sexta-feira): Lagoa Vermelha

28/9/24 (sábado): Porto Alegre - HPS

28/9/24 (sábado): Gravataí

28/9/24 (sábado): Tupanciretã

28/9/24 (sábado): Piratini

1/10/24 (terça-feira): Parobé

1/10/24 (terça-feira): Jaguarão

2/10/24 (quarta-feira): Esteio

2/10/24 (quarta-feira): Frederico Westphalen

5/10/24 (sábado): Parobé

5/10/24 (sábado): Faxinal do Soturno

8/10/24 (terça-feira): Parobé

8/10/24 (terça-feira): Canguçu

9/10/24 (quarta-feira): Santo Ângelo

10/10/24 (quinta-feira): Sapucaia do Sul

11/10/24 (sexta-feira): Lagoa Vermelha

15/10/24 (terça-feira): Parobé

16/10/24 (quarta-feira): Esteio

16/10/24 (quarta-feira): Frederico Westphalen

19/10/24 (sábado): Porto Alegre - HPS

19/10/24 (sábado): Canoas

19/10/24 (sábado): Santa Maria - Sede HEMOSM

19/10/24 (sábado): Bagé

22/10/24 (terça-feira): Parobé

22/10/24 (terça-feira): Jaguarão

23/10/24 (quarta-feira): Santo Ângelo

24/10/24 (quinta-feira): Sapucaia do Sul

25/10/24 (sexta-feira): Lagoa Vermelha

29/10/24 (terça-feira): Parobé

29/10/24 (terça-feira): Canguçu

30/10/24 (quarta-feira): Esteio

30/10/24 (quarta-feira): Frederico Westphalen

5/11/24 (terça-feira): Parobé

5/11/24 (terça-feira): Jaguarão

6/11/24 (quarta-feira): Santo Ângelo

7/11/24 (quinta-feira): Sapucaia do Sul

8/11/24 (sexta-feira): Lagoa Vermelha

9/11/24 (sábado): Porto Alegre - Sede HEMORGS

9/11/24 (sábado): São Sepé

9/11/24 (sábado): Bagé

12/11/24 (terça-feira): Parobé

12/11/24 (terça-feira): Canguçu

13/11/24 (quarta-feira): Esteio

13/11/24 (quarta-feira): Frederico Westphalen

13/11/24 (quarta-feira): Santa Maria

19/11/24 (terça-feira): Parobé

19/11/24 (terça-feira): Jaguarão

20/11/24 (quarta-feira): Santo Ângelo

21/11/24 (quinta-feira): Sapucaia do Sul

22/11/24 (sexta-feira): Lagoa Vermelha

23/11/24 (sábado): Porto Alegre - HPS

23/11/24 (sábado): Cachoeirinha

23/11/24 (sábado): Santa Maria - Sede HEMOSM

26/11/24 (terça-feira): Parobé

26/11/24 (terça-feira): Canguçu

27/11/24 (quarta-feira): Esteio

27/11/24 (quarta-feira): Frederico Westphalen

30/11/24 (sábado): Parobé

3/12/24 (terça-feira): Parobé

3/12/24 (terça-feira): Jaguarão

4/12/24 (quarta-feira): Santo Ângelo

5/12/24 (quinta-feira): Sapucaia do Sul

6/12/24 (sexta-feira): Lagoa Vermelha

7/12/24 (sábado): Formigueiro

7/12/24 (sábado): Bagé

10/12/24 (terça-feira): Parobé

10/12/24 (terça-feira): Canguçu

11/12/24 (quarta-feira): Esteio

11/12/24 (quarta-feira): Frederico Westphalen

14/12/24 (sábado): Porto Alegre - Sede HEMORGS

14/12/24 (sábado): Santa Maria - Sede HEMOSM

17/12/24 (terça-feira): Parobé

18/12/24 (quarta-feira): Frederico Westphalen

19/12/24 (quinta-feira): Sapucaia do Sul

20/12/24 (sexta-feira): Lagoa Vermelha

21/12/24 (sábado): Parobé

21/12/24 (sábado): Piratini