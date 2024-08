Argentina descarta mpox em tripulante de navio que saiu do Brasil

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

No comunicado, o governo brasileiro reforçou que a variante 1b da mpox, que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar emergência em saúde pública de importância internacional, não está em circulação no Brasil. Em 2024, o país confirmou 791 casos da doença, mas todos da variante 2b, já conhecida.

De acordo com a pasta brasileira, a embarcação passou pelo Porto de Santos (SP), no início de agosto, e seguiu para a Argentina. “No Brasil, a vigilância sanitária dos portos e aeroportos é conduzida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)”, destacou o ministério.

O Ministério da Saúde da Argentina descartou a suspeita de mpox em um tripulante de navio que saiu do Brasil e permanecia em quarentena no país vizinho. “Após exames laboratoriais, as autoridades de vigilância sanitária argentinas confirmaram que se tratava de varicela”, informou o Ministério da Saúde do Brasil, em nota.

