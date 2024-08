Com novo bloco, hospital de Serafina Corrêa vai realizar 40% mais cirurgias pelo SUS

Centro cirúrgico ganhou duas novas salas, passando a contar com três no total -Foto: Divulgação HNSR

Foi inaugurado nesta quarta-feira (21/8) o novo bloco cirúrgico e o centro de obstetrícia do Hospital Nossa Senhora do Rosário (HNSR), em Serafina Corrêa, que possibilitará um aumento de 40% nas cirurgias realizadas no local. A obra foi financiada com um investimento de R$ 500 mil do programa Avançar na Saúde, do governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES).

Com a reforma, o espaço foi ampliado de 380m² para 550m². O centro cirúrgico ganhou duas novas salas de cirurgia, passando para três no total, e outras cinco salas de recuperação. O centro de obstetrícia passou a contar com três salas de parto, duas a mais do que antes da obra.

De acordo com o diretor administrativo do hospital, Andre Bianchet, o novo espaço permitirá que o hospital receba mais pacientes, passando a realizar 77 cirurgias mensais. No antigo centro cirúrgico, eram 55.

Atualmente o HNSR realiza 3 mil atendimentos por mês, com 55 leitos disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É referência em atendimentos na maternidade de risco habitual, tratamento cirúrgico de síndrome compressiva em túnel do carpo e vasectomia, além de porta de entrada e ambulatório do programa Assistir em urologia e litotripsia.