Cepon realiza em Florianópolis congresso com recorde de inscritos

Foto: Divulgação / Cepon

Em celebração aos 50 anos de excelência no atendimento a pacientes com câncer, o Centro de Pesquisas Oncológicas (Cepon), unidade do Governo do Estado, realizará o maior evento de sua história nos dias 23 e 24 de agosto. Com o tema “Os avanços no cuidado integral da pessoa com câncer”, o III Congresso do Cepon reunirá cerca de 1.500 congressistas no CentroSul, em Florianópolis, e contará com palestrantes nacionais e internacionais.

O Cepon é referência no tratamento oncológico em Santa Catarina, aliado à pesquisa e ao ensino. O evento destaca as mais recentes inovações no tratamento oncológico, proporcionando uma oportunidade para a atualização e integração de profissionais da área. O Cepon está sob a gestão da Fahece.

“Ter a chance de observar como as práticas estão sendo implementadas em diferentes locais pode inspirar adaptações valiosas em nossos próprios serviços. Além disso, a atualização científica que um congresso como o do Cepon oferece é inestimável, permitindo que os participantes fiquem a par das inovações e práticas mais recentes. Tudo isso se traduz em um atendimento de melhor qualidade e mais integrativo para a pessoa com câncer, que é o nosso principal objetivo”, explica o diretor-geral do Cepon, Marcelo Zanchet.

O Congresso contará com palestras e mesas-redondas sobre diversos temas relacionados à Oncologia, Cardiologia, Radioterapia, Hematologia, Oncologia Torácica, Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia, entre outros. Também terá a apresentação de 106 trabalhos aprovados, sendo 27 orais e 79 pôsteres, além de café com especialistas e simpósios satélites.

O credenciamento terá início às 7h, no dia 23. Todas as informações sobre a programação completa do III Congresso do Cepon podem ser encontradas em www.congressodocepon.com.br .