Hospital Regional de São José alcança índice histórico em cirurgias, com destaque para ortopedia

Uma das maiores unidades do Governo do Estado, o Hospital Regional Homero de Miranda Gomes (HRSJ), em São José, realizou 11.419 cirurgias eletivas e emergenciais, entre janeiro e julho de 2024, um recorde comparado aos últimos anos. Este montante é 15% superior ao mesmo período de 2022, quando foram feitos 9.911 procedimentos. A especialidade que mais se destacou foi a ortopedia, registrando um aumento de 70% nos últimos seis anos.

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, destaca que os resultados são decorrentes de um esforço do Governo do Estado em melhorar cada vez mais a saúde pública. “O aumento na realização de cirurgias no Hospital Regional São José demonstra que estamos avançando no cumprimento da determinação do governador Jorginho Mello de aumentar o quantitativo de cirurgias, ao mesmo tempo, que melhoramos as estruturas. O Hospital Regional vem passando por diversas intervenções após anos sem reformas adequadas e isso se reflete no atendimento prestado à população”.

Este ano, até julho, foram feitas 11.419 cirurgias, sendo 6.552 emergenciais e 4.867 eletivas. Desta forma, o hospital alcançou uma média mensal de 1.630 cirurgias. Esse resultado supera as médias de todo o ano de 2023 e de 2022, respectivamente, com 1.546 e 1.404 procedimentos.

“Mês a mês temos superado o quantitativo de cirurgias realizadas no Hospital Regional de São José. Isso é fruto de uma série de mudanças que buscam ampliar o atendimento da população. Para tanto, foram ampliadas as salas de cirurgia, uma nova sala de recuperação, sem contar com o aumento do número de anestesistas. E os resultados estão nos números. Estamos batendo o recorde de cirurgia. Somente neste ano foram mais de 11.400 procedimentos realizados”, destaca o diretor do HRSJ, Daywson Koerich.

Referência em ortopedia, o Hospital Regional de São José vem apresentando gradativamente um incremento no número de cirurgias de trauma. “Aumentamos em 70% o volume de cirurgias em ortopedia no Regional dos últimos anos para cá, chegando a uma média mensal de 359 procedimentos. Isso se deu a um ajuste da organização do centro cirúrgico, priorizando as demandas da urgência, ampliando as salas cirúrgicas e a equipe médica para que a gente pudesse fazer mais procedimentos. Com isso, o Hospital Regional tem batido recorde histórico em cirurgia de ortopedia”, explica o diretor.

A unidade atende as especialidades cirúrgicas em Bucomaxilofacial, Cirurgia Plástica, Cirurgia Torácica, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia, Neurocirurgia, Oftalmologia, Urologia, Cirurgia de Mão, Ortopedia e Traumatologia.

O Hospital Regional de São José é uma unidade pública da Secretaria de Estado da Saúde (SES), que funciona no sistema porta aberta, ou seja, com serviço de emergência 24 horas. A crescente no número de cirurgias ocorre em paralelo ao aumento global na busca por atendimentos no hospital. Só este ano, foram realizados em torno de 175 mil atendimentos, sendo 90 mil apenas no setor de Emergência.



