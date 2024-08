Em Brasília, Secretaria de Estado da Saúde recebe Prêmio Agilidade Brasil

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) foi reconhecida com o 4º lugar no Prêmio Agilidade Brasil. O projeto “Inovação na Gestão Ágil de Riscos: Do Compliance à Ação com o Programa Cuidar de Quem Cuida” destacou-se entre os melhores do país. O evento conta com dois mil participantes e mais de 300 instituições governamentais de todo o Brasil, com muitos cases repletos de resultados e aprendizados compartilhados por gestores e especialistas de instituições de todo o Brasil.

“Esse prêmio é o reconhecimento do trabalho incansável de todo o Comitê de Integridade e Compliance da SES, que contou com a junção de várias equipes e participação de pessoas qualificadas tecnicamente, comprometidas com a ética, buscando aprimorar todas essas questões de valores no âmbito profissional. Também reflete uma mudança na cultura organizacional, voltando-se para a gestão de projetos. Hoje, a diretoria de projetos e captação de recursos tem feito a diferença na secretaria. Junto da corregedora Flora Paulesky Juliani de Arruda foi realizada a divulgação deste trabalho por todo o estado impactando mais de 14 mil servidores indiretamente. Agradecemos à Secretaria de Planejamento, ao Escritório de Gestão de Projetos e à Controladoria-Geral do Estado pela parceria e à metodologia que nos guiou nessa jornada” declara Graziane Paim da Silva, diretora de Projetos e Captação de Recursos.

O projeto é fruto do trabalho realizado para o Programa de Integridade e Compliance, que busca fortalecer a gestão pública, além de promover a ética e a transparência. O framework de gestão ágil de riscos foi elaborado pela Diretoria de Projetos, que conta com a expertise de 4 especialistas em gestão de projetos: Isabela Luclktenberg, Michelle Roldán, Rafael Jappur e Saman Broering.

A Premiação Agilidade Brasil reconhece órgãos que praticam agilidade e as melhores práticas de gestão, valorizando instituições e profissionais que contribuem para o desenvolvimento do setor público e da sociedade brasileira.

Realizado entre dias 19 a 22 de agosto, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, o evento conta com palestras, workshops e debates para trocas de experiências entre especialistas e gestores que vivenciam aplicação de metodologias ágeis em seus projetos no dia a dia.



