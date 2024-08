Nos primeiros 45 dias, nova ressonância magnética do Hospital Vila Nova, em Porto Alegre, fez mais de 800 exames

Adquirido com R$ 4,8 milhões em recursos do governo do Estado, através da Secretaria da Saúde (SES), o novo aparelho de ressonância magnética do Hospital Vila Nova, de Porto Alegre, realizou 812 exames nos primeiros 45 dias de operação. A expectativa da direção da instituição é que sejam feitos no local até 670 exames mensais, beneficiando pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) da capital e da Região Metropolitana, abrangendo uma população de 2,2 milhões de pessoas.

Em visita ao hospital nesta terça-feira (20/8), a secretária da Saúde, Arita Bergmann, conheceu o equipamento, inaugurado em 5 de julho pelo governador Eduardo Leite . Acompanhada pelo diretor do Vila Nova, Dirceu Dal'Molin, ela ressaltou a importância do hospital para a rede de saúde.

“O Hospital Vila Nova é uma importante referência tanto em Porto Alegre como na Região Metropolitana. E não só, é uma unidade que faz entregas e justifica os investimentos que vêm sendo feitos pelo governo do Rio Grande do Sul”, disse Arita.

A compra e instalação do aparelho de ressonância foi um investimento considerado necessário para atender ao aumento da demanda por exames de imagem no hospital diante da ampliação recente do centro cirúrgico e a abertura dos centros de neurocirurgia e de oncologia. As obras receberam um investimento de R$ 3 milhões do Estado, que também repassou R$ 2 milhões ao Vila Nova para a compra de equipamentos para a neurocirurgia.

O novo centro de oncologia, inaugurado em novembro passado, recebe um repasse de R$ 6,9 milhões por ano, em parcelas mensais de R$ 576 mil, para o custeio dos atendimentos. Os recursos são oriundos da cooperação técnica entre o Poder Judiciário e a secretaria para a ampliação dos serviços de oncologia que atendem pelo SUS. No local, são oferecidas 200 consultas mensais.

"A ressonância magnética é fundamental para investigação neurológica, principalmente na área da oncologia", disse Dal'Molin, destacando a qualificação que o equipamento oferece aos serviços do hospital.