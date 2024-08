Samu atende mais de 35 mil ocorrências de doenças cardiovasculares

Foto: Divulgação/SES

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Em Santa Catarina, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu 35.018 ocorrências de janeiro a julho de 2024. A região que mais registrou os casos foi o Alto Vale do Itajaí, com 7.074 ocorrências, seguido da Grande Florianópolis (6.825), Norte/Nordeste (6.115) e Sul (5.826).

Uma dessas ocorrências, aconteceu no início deste mês. Um médico do Samu estava dirigindo na BR-101, próximo a Garopaba, quando sentiu que estava tendo um infarto. Imediatamente parou o carro próximo a um posto de gasolina e acionou o SAMU 192 para socorrê-lo. Quando a equipe chegou, o encontrou em parada cardiorrespiratória. Após a reanimação e estabilizado, o médico foi encaminhado para o hospital, onde segue internado.

Os riscos da doença aumentam em até 30% durante o inverno, principalmente devido à queda das temperaturas. A situação ocorre porque, para manter a temperatura corporal regular, o organismo faz a contração dos vasos sanguíneos, com o aumento da pressão, para evitar a perda de calor em excesso. Isso pode favorecer problemas como infarto, dor no peito e, em casos graves, a morte súbita.

“Os principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares são o tabagismo e o colesterol em excesso, pois podem se acumular e levar à formação de placas de gordura, hipertensão, obesidade, estresse, depressão e diabetes. Os diabéticos têm duas a quatro vezes mais chances de sofrer um infarto”, explica o médico Alfredo Busch, gerente técnico da Superintendência de Urgência e Emergência (SUE).

Cuidar da saúde do coração é de vital importância para o bem-estar. No geral, essas enfermidades se desenvolvem de forma gradual ao longo de anos e até décadas. Porém, identificar problemas cardiovasculares precocemente é essencial para prevenir complicações graves e até salvar a vida.

Fique atento aos sinais

As doenças cardiovasculares são um grupo de condições que afetam o coração e os vasos sanguíneos. Elas incluem a doença arterial coronariana, que envolve dor no peito e infarto agudo do miocárdio, sendo esta a maior causa de morbimortalidade no mundo. Também há a hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, acidente vascular cerebral (AVC) e doença arterial periférica.

É preciso estar alerta a alguns sinais e sintomas que podem indicar a presença de problemas no coração e no sistema circulatório. Dor no peito, nos braços, no ombro esquerdo, nos cotovelos, na mandíbula ou nas costas, podem ser um indício de ataque cardíaco. Além disso, a pessoa pode ter dificuldade em respirar ou falta de ar, sensação de enjoo ou vômito e de desmaio ou tontura, suor frio, palidez, inchaço nas pernas, tornozelos e pés, além de pressão alta.

Alguns desses sintomas foram identificados pelo médico do Samu, que sofreu parada cardiorrespiratória no início de agosto. Devido ao seu conhecimento do assunto, rapidamente agiu buscando atendimento. Diagnósticos precoces e intervenções rápidas podem melhorar significativamente os resultados em problemas cardiovasculares.

Além disso, manter hábitos saudáveis, como uma alimentação balanceada, prática regular de exercícios e controle do estresse, ajudam na prevenção desses problemas.

Capacitação contínua

Preocupada com o grande número de ocorrências de doenças cardiovasculares, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), por maio do Núcleo de Educação em Urgências (NEU), está oferecendo a Semana de Emergência Cardiológica, entre os dias 19 e 23 de agosto. São aulas online para capacitar e reciclar o conhecimento dos profissionais de saúde da rede de urgência e emergência de Santa Catarina.