Saúde em Obras: Em Joinville, Maternidade Darcy Vargas passa por obras de ampliação e revitalização do Banco de Leite

A Maternidade Darcy Vargas, unidade própria da Secretaria de Estado da Saúde (SES), passa por obras de ampliação do Banco de Leite. As melhorias visam modernizar as instalações e melhorar o atendimento às gestantes e pacientes. As reformas estão sendo realizadas com recursos do Governo do Estado, por meio da SES, além do apoio da Associação de Voluntárias.



As obras de revitalização e ampliação do Banco de Leite irão expandir o espaço em 25 metros quadrados (m²), resultando em uma área total de 245m². As reformas incluem melhorias no consultório médico, áreas de coleta e sala de espera, além de um espaço modernizado para pasteurização e exames.

Foto: Reprodução/Secom SC

O investimento também abrange o depósito de materiais, vestiário para pacientes e funcionárias, sala de convivência e sala de recebimento de leite cru doado. Iniciada no final de julho, a obra tem previsão de término para setembro.

“O Banco de Leite da Maternidade Darcy Vargas é referência estadual e integra a Rede Brasileira de Banco de Leite Humano, possuindo padrão ouro de pasteurização. Nosso serviço já tem uma história e iniciamos sua revitalização para melhorar a assistência às puérperas e bebês”, afirma o diretor, Fábio André Magrini.

A Maternidade Darcy Vargas realiza aproximadamente 500 partos mensais e atende toda a região do Planalto Norte e Nordeste de Santa Catarina. Adotando uma filosofia de atendimento humanizado, é reconhecida como referência em gestação de alto risco.