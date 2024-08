Agosto Dourado: leite materno é o alimento padrão ouro para bebês

O leite materno é amplamente reconhecido como alimento padrão ouro para crianças de até seis meses de idade. Diversos estudos científicos comprovam os múltiplos benefícios da amamentação, desde a oferta completa de nutrientes ao fortalecimento do sistema imunológico por meio de anticorpos que protegem contra doenças, promovendo a saúde e bem-estar da criança.

A enfermeira Camila Furtado Rodrigues, especialista em aleitamento materno e responsável pelo Banco de Leite do Hospital Regional de São José, lista os benefícios do leite materno. “É um alimento completo e de fácil digestão, que fortalece o sistema imunológico do bebê e protege contra diversas doenças. Considerado o padrão ouro, contém todos os nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento do bebê. Também ajuda na prevenção de doenças futuras, incluindo as doenças gastrointestinais, respiratórias e crônicas.”

O ato de amamentar, desde as primeiras horas de vida do bebê, se mostra eficaz na redução da mortalidade neonatal. As crianças que recebem leite materno apresentam maior resistência a infecções, além de redução do risco de diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia e obesidade na vida adulta. Além disso, favorece o desenvolvimento cognitivo, formação dos dentes, desenvolvimento da face e da fala, bem como da respiração.

O leite materno garante nutrição e hidratação adequadas. A amamentação é recomendada até os dois anos ou mais, sendo de forma exclusiva até os seis meses do bebê. Até o 6º mês, ele não precisa de chás, sucos, nem outros leites. Após essa idade, deve-se introduzir a alimentação complementar saudável juntamente com o leite materno, pois ele continua sendo uma importante fonte de energia, proteína e outros nutrientes.