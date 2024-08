12ª Mostra HumanizaSUS está com inscrições abertas

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizará, nos dias 25 e 26 de setembro, a 12ª Mostra Humaniza SUS e Educação Permanente em Saúde de Santa Catarina, na UNIVALI, em Biguaçu. Por conta disso, estão abertas as inscrições, até 1º de setembro, para participar do evento e submissão dos trabalhos relacionados ao tema “Juntos fazendo o SUS acontecer!”.

A mostra tem por objetivo destacar as melhores práticas de humanização e educação permanente no Sistema Único de Saúde (SUS). O evento é realizado pela Escola de Saúde Pública de Santa Catarina (ESPSC), vinculada à SES, em parceria com o Colegiado da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde e da Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão do SUS (Colegiado PNEPH/SC).

Neste ano, o evento visa fortalecer as políticas de saúde ao promover a integração entre a formação profissional e práticas de cuidado mais humanizadas. O tema central busca explorar e divulgar experiências bem-sucedidas que contribuem para a melhoria do atendimento no SUS, com especial atenção para iniciativas que defendem os direitos das pessoas com deficiência (PcD) e neurodivergentes, promovendo inclusão e equidade.

Os trabalhos poderão ser submetidos em quatro eixos principais:

Gestão em Saúde: Voltado para atividades de gestão que visam a implementação e avaliação de políticas e programas que transformem as práticas profissionais no SUS.

Trabalhadores do SUS: Focado no desenvolvimento e autocuidado dos trabalhadores da saúde, além da promoção de melhores condições de trabalho.

Ensino e Serviço: Direcionado à produção de conhecimento e ações educativas que reforcem a formação para a atuação em saúde.

Usuários e Controle Social: Envolve práticas que estimulam a participação dos usuários nas políticas de saúde e no controle social, alinhadas à Política Nacional de Humanização.

:: Informações sobre a 12ª Mostra, acesse o edital .

:: As inscrições para a Mostra e submissão de trabalhos ocorrerá no período de 09 de agosto de 2024 a 01 de setembro de 2024, somente por este link .

Informações Adicionais

Para mais informações, entre em contato com o Núcleo de Pós-Graduação da ESPSC pelo e-mail: [email protected] ou pelos telefones: (48) 3665-6436 / (48) 3665-4664.