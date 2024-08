Cinco municípios da região tem apenas uma candidatura para prefeito e vice

Começa oficialmente hoje, sexta-feira, 16, a campanha eleitoral para as eleições municipais que ocorrerão em 6 de outubro, definindo prefeitos, vices e vereadores em todos os municípios do Brasil. Os partidos tinham até o final da tarde de ontem para registrar candidaturas para o pleito. Na tarde de ontem, após o sistema online da Justiça Eleitoral encerrar os registros no Rio Grande do Sul, 1.210 pessoas foram registradas como candidatas a prefeito, o mesmo número para vice, e 26.311 como vereadores.

Em Derrubadas, foi confirmado que o atual vice-prefeito, Miro Mulbaier, e o vereador Cristiano de Carvalho, ambos do MDB, serão candidatos únicos à majoritária. Já em Crissiumal, sem chapa para concorrer contra o prefeito Marco Aurélio Nedel (PL) e seu vice, Luiz Wehrmeier (Republicanos), que buscam a reeleição; no entanto, a tendência também era de uma candidatura única.

As candidaturas únicas serão os grandes destaques na Região Celeiro. Além desses dois municípios, ainda não terão adversários Claudemir José Locatelli (MDB) e André Danette (PP) em Vista Gaúcha, Sadi Della Libera e Marinês Balestrin (MDB) em Braga, e Jean Carlo Hunhoff (PP) e Chups (MDB) em São Martinho, este último com consenso entre os partidos políticos.

Por outro lado, alguns municípios terão mais de duas candidaturas. Tenente Portela é um exemplo, com três chapas disputando a prefeitura: Rosemar Sala (PSDB) e Claudemir Scherer (PT), que representam a reeleição, confrontados por Ibe Furini (PP) e Clairton Carboni (PDT), além da chapa pura do PL formada pela Enfermeira Indaiara e Adelar Gross.

Também devem ter três candidaturas a prefeito os municípios de Três Passos, com as chapas lideradas por Alei Tomazzoni (PL), Jair Schimidt (União Brasil) e Nader Umar (PSDB); e Santo Augusto, onde concorrem Caju (PT), Lilian Fontoura Dapiere (PL) e Tânia Costa (MDB).

Na maioria dos municípios da Região Celeiro, o dualismo segue sendo a regra, com confronto direto entre duas chapas. É o caso de Redentora, onde a chapa do MDB liderada por Nico defende a permanência no poder contra seu ex-companheiro de partido Belô, que concorre pelo PL; Miraguaí, onde o atual prefeito Mosquito (MDB) enfrenta o ex-vice-prefeito Neco (PP); Barra do Guarita, onde o PT, liderado por Valcier, enfrenta o MDB de Bengué; e Coronel Bicaco, onde o PDT, com o atual vice-prefeito Arleu Valadar, é desafiado pelo PP, liderado por Toinho do Sindicato.