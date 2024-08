População pode doar sangue no sábado (17) em Campo Bom

A Unidade Móvel do Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Hemorgs) estará no sábado (17/8) em Campo Bom, das 8h às 12h, para o atendimento de doadores de sangue no Hospital Lauro Reus (rua Osvaldo Cruz, 116).

No momento, os estoques do hemocentro estão sensíveis para todos os tipos sanguíneos, em especial os de fator Rh negativo. O Hemorgs fornece regularmente hemocomponentes para mais de 40 hospitais da Região Metropolitana e do Litoral, além de parte da Serra, dos Vales e do Centro do Estado.

A ação integra uma série de iniciativas que o Hemocentro realiza para facilitar o acesso de quem não consegue doar nos horários comerciais. Dentre elas, o pré-agendamento para grupos durante a semana, a abertura em um sábado por mês e o calendário itinerante.

Interessados em consultar outros locais de coleta regular de sangue no Estado podem consultar a lista disponível nesta página . No site da SES há ainda mais informações de critérios para a doação, impeditivos temporários e outros tópicos sobre o assunto.