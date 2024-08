Com recursos do Avançar, Santa Casa de Alegrete inaugura ambulatório de gestantes e casa de acolhimento de mães

Foram inaugurados na Santa Casa de Caridade de Alegrete, no início da noite desta quinta-feira (15/8), o ambulatório de gestantes de alto risco e a casa de acolhimento de mães com bebês na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Neonatal, e a reforma e ampliação da Unidade de Endoscopia e Colonoscopia. Os investimentos são de R$ 2,2 milhões do programa Avançar na Saúde, do governo do Estado. A cerimônia teve a participação do governador Eduardo Leite e da secretária da Saúde, Arita Bergmann.

Durante a cerimônia, Leite e Arita também participaram da assinatura do convênio entre o Estado e a direção da instituição para financiar a compra e aquisição de um aparelho de ressonância magnética. Serão liberados R$ 4,4 milhões para a instituição por meio do programa Avançar na Saúde.

Leite destacou a importância das entregas para o cuidado com a vida de mães, crianças e gestantes de alto risco -Foto: Maurício Tonetto/Secom

A Casa das Mães da Neo, como a casa de acolhimento também é chamada, abrigará as mães de outros municípios que precisam ficar em Alegrete durante o período em que seus bebês estão internados na UTI Neonatal. Com duas salas, o espaço promove a humanização do atendimento, fortalecendo o vínculo entre mães e filhos. A alimentação (café, almoço e jantar) será fornecida pela Santa Casa.

A primeira mãe a ser recebida no espaço recém-inaugurado é Larissa Ferreira. Ela é moradora do município de Fortaleza dos Valos e se instalou na Casa de Acolhimento da Santa Casa de Alegrete para acompanhar o tratamento da filha, a pequena Mila, que está internada na UTI Neonatal. O governador Eduardo Leite entregou à Larissa o enxoval disponibilizado pela instituição para que ela passe os dias necessários no espaço.

No local, também funcionará o Ambulatório para Gestação de Alto Risco, com atendimento às gestantes, puérperas e recém-nascidos em situação de risco, que necessitem de acompanhamento supervisionado por uma equipe de referência.

O governador destacou a importância das entregas para o cuidado com a vida de mães, crianças e gestantes de alto risco. “Na Casa de Acolhimento, principalmente, as mães referenciadas na região que chegam em Alegrete para acompanhar o tratamento de seus filhos internados na Santa Casa serão tratadas com todo o carinho, cuidado e suporte. É mais uma entrega importante dentro de um contexto de virada de jogo que alcançamos ao longo desses últimos anos na área da saúde no Estado, saindo de uma situação em que se atrasavam pagamentos para os hospitais para um Estado que hoje paga em dia e ainda faz investimentos importantes para ajudar essas instituições a serem ainda melhores”, disse Leite.

A secretária da Saúde ressaltou o trabalho de excelência realizado pelos profissionais da instituição -Foto: Maurício Tonetto/Secom

A secretária da Saúde ressaltou o trabalho de excelência realizado pela equipe da Santa Casa de Alegrete. “Os recursos públicos na Santa Casa do Alegrete se transformam em serviços de qualidade que nós temos a convicção que servem de referência no atendimento à saúde no Rio Grande do Sul”, ressaltou Arita.

Hospital recebeu R$ 10,2 milhões do Avançar

No total, o Avançar na Saúde já investiu R$ 10,2 milhões na Santa Casa, beneficiada em todas as fases do programa. Além dos R$ 2,2 milhões do ambulatório e da casa de acolhimento, outros R$ 980 mil foram repassados para a construção da UTI. A previsão da direção do hospital é de que seja concluída até o final do ano. Quando estiver em funcionamento, a UTI terá dez leitos.

Foram pagos, ainda, R$ 2,54 milhões para compra de equipamentos do bloco cirúrgico (R$ 1,44 milhão), serviço de hemodiálise (R$ 633 mil) e Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (R$ 470 mil). Além disso, foi assinado convênio de R$ 4,4 milhões para compra do aparelho de ressonância magnética, que terá capacidade para realizar 300 exames de imagem por mês. Os investimentos beneficiam uma população de 475 mil pessoas em 11 municípios da região da Fronteira Oeste.

Investimentos beneficiam cerca de 475 mil pessoas em 11 municípios da região da Fronteira Oeste -Foto: Maurício Tonetto/Secom

As aquisições têm qualificado o atendimento no hospital, que recebe 72% dos pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Atualmente, a Santa Casa já realiza 182 ressonâncias mensais contratualizadas pelo Estado.

Hospitais da Fronteira Oeste

A visita do governador a Alegrete encerrou um dia de entrega de realizações e assinatura de convênios do governo do Estado na Fronteira Oeste. Na parte da tarde, Arita Bergmann também participou da abertura do novo setor de hemodiálise no Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora, em Rosário do Sul, e acompanhou a entrega do novo tomógrafo da instituição. O equipamento foi adquirido com R$ 1,3 milhão do programa Avançar na Saúde. Além disso, participou da assinatura de novo convênio, que repassa R$ 880 mil para a compra e instalação de um aparelho de mamografia.