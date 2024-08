Com recursos do Estado, Hospital de Rosário do Sul inaugura tomógrafo e firma convênio para aquisição de mamógrafo

Com a presença da secretária da Saúde, Arita Bergmann, o Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora, em Rosário do Sul, inaugurou nesta quinta-feira (15/8), um aparelho de tomografia computadorizada. O equipamento, adquirido com R$ 1,3 milhão em recursos do programa Avançar na Saúde, já se encontra em operação no Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) da instituição, realizando 400 tomografias mensais.

No mesmo evento, Arita assinou, junto da direção do hospital, um convênio que libera mais R$ 880 mil para aquisição e instalação, pelo hospital, de um aparelho de mamografia digital. Com o novo equipamento, poderão ser realizados mais 150 exames mensais no local por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

“O novo tomógrafo aprimorou e qualificou um diagnóstico importantíssimo para os pacientes”, disse a secretária. “E o mesmo poderá ser dito do equipamento de mamografia, também digital”.

Investimentos

Desde 2022, o investimento do governo do Estado no Hospital de Rosário do Sul já passa de R$ 3 milhões, entre valores anunciados e já executados. Do total, R$ 450 mil financiaram a reforma e ampliação do setor de hemodiálise, com a criação de uma área de atendimento de pacientes soropositivos, além de adequações às normas técnicas da Vigilância Sanitária.

Com outros R$ 401 mil, foram adquiridas seis novas máquinas de hemodiálise para o local, que agora conta com 18 equipamentos, atendendo 43 pacientes. Com o novo maquinário, deve chegar a 67 pacientes. Também foi investido no hospital R$ 1,3 milhão para a aquisição do tomógrafo inaugurado nesta quinta.

Setor de hemodiálise recebeu investimento de R$ 851 mil em obras e aquisição de equipamentos -Foto: Divulgação SES

Com o aparelho de mamografia que será adquirido por R$ 880 mil, o hospital terá capacidade de realizar exames com imagens digitais em alta definição para identificar patologias mamárias, principalmente nos casos em que há suspeita de câncer. O equipamento oferece maior segurança nos diagnósticos, podendo identificar tumores em fase inicial, lesões, nódulos e microcalcificações.

Quando estiver em operação, vai substituir o atual mamógrafo do hospital, ainda em atividade – mas que, por ser mais antigo, precisa ser trocado. Atualmente, são realizados 150 exames por mês no local. Com o novo aparelho, mais moderno, será possível dobrar o número, passando para 300 mamografias.

Secretária Arita ressaltou importância do hospital para rede de saúde do Estado -Foto: Divulgação SES

Ao comentar os investimentos, Arita ressaltou a importância do hospital para a rede de saúde do Estado. “É uma instituição que fará 100 anos em 2025, e que é um orgulho para Rosário e região. Conta com uma equipe qualificada, um corpo de profissionais dedicados e uma direção empenhada em qualificar e ampliar serviços”, frisou.

O provedor do hospital, Agripino Azambuja, também destacou os investimentos do Estado. “A unidade de hemodiálise é um setor vital para a qualidade de vida de muitos pacientes e nos possibilitará oferecer um atendimento ainda mais qualificado e humanizado”, disse. “O mamógrafo de última geração permite precisão e celeridade sem precedentes nos exames, o que é crucial para o diagnóstico precoce e o tratamento de câncer.”