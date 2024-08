Em parceria com o Governo do Estado, Centro Cirúrgico do Hospital de Laguna é reinaugurado

Com a presença do secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, foi reinaugurado nesta quarta-feira, 14, o Centro Cirúrgico do Hospital Senhor Bom Jesus dos Passos, de Laguna. Após cerca de dez meses fechado, o espaço foi entregue com melhorias que irão dobrar sua capacidade cirúrgica. O custo total da obra foi de R$1,89 milhão, sendo R$1 milhão financiado pelo Governo do Estado e o restante proveniente de recursos próprios da instituição.

“Esta reinauguração representa mais um passo no cumprimento da determinação do nosso governador Jorginho Mello, em fazer mais cirurgias, reduzir o sofrimento das pessoas e avançar na capacidade de atendimento no Estado. Santa Catarina está quebrando recordes na execução de cirurgias eletivas. O Hospital de Laguna é parceiro do Governo, por isso estamos o apoiando e vamos continuar, para proporcionar atendimento de qualidade, diminuir os tempos de espera pelos procedimentos, dando mais dignidade às pessoas e melhorando, cada vez mais, a saúde pública de Santa Catarina”, reforça o secretário Diogo Demarchi.

A presidente da direção executiva do hospital, Dra Tatiana Mansur, destacou o apoio do Governo do Estado. “A entrega hoje do Centro Cirúrgico Revitalizado e Ampliado é um grande marco para o Hospital de Laguna. Por isso, agradeço imensamente ao governador Jorginho Mello e ao Secretário de Saúde, Diogo Demarchi, a parceria e o apoio para que esse espaço fosse revitalizado e hoje está sendo entregue para a população de Laguna e toda a região”.

Toda a estrutura do Centro Cirúrgico foi reformulada, incluindo pintura, substituição de materiais e aquisição de nova mobília. Além disso, a Central de Materiais Esterilizados também foi reformada. “Com essa reforma, conseguimos ter três salas cirúrgicas atuantes. Dessa forma, poderemos realizar 300 cirurgias mensais, o que dobra a quantidade de cirurgias que o hospital vinha realizando”, pontua Cheyenne de Andrade Leandro, administradora do hospital.

O hospital é contratualizado com o município e faz parte da rede de unidades de saúde beneficiadas pelo Programa de Valorização dos Hospitais do Governo do Estado, recebendo um aporte mensal de incentivo fixo no valor de R$810 mil. Além disso, tem pactuado com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) a realização de cirurgias eletivas em diversas especialidades, com pagamento mediante produção, que pode chegar a R$ 274,5 mil mensais.

Funcionamento

Após a reinauguração, serão realizados os trâmites burocráticos, incluindo a vistoria da Vigilância Sanitária na próxima segunda-feira, para que os trabalhos no local possam começar efetivamente.

O Hospital

O Hospital Senhor Bom Jesus dos Passos realiza 90% dos seus atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), contando com 96 leitos cadastrados, dos quais 82 são destinados ao SUS. O hospital oferece atendimentos nas especialidades de Cirurgia Geral, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Ginecologia e Obstetrícia, Anestesiologia, Pediatria, Cardiologia, Clínica Médica, Cuidados Paliativos, Nefrologia, além de atendimentos de Urgência e Emergência.