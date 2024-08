Santa Catarina já registra mais de 366 mil casos prováveis de dengue

De acordo com o último informe epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) através da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, nesta quarta-feira (14), Santa Catarina tem 329 óbitos em decorrência de dengue no ano de 2024. E outros 21 permanecem em investigação pela Secretaria Municipal de Saúde com apoio da SES.

Além disso, o informe ainda destaca que SC tem 366.670 casos prováveis de dengue este ano, um aumento de 165,28% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Com 285 dos 295 municípios do estado registrando casos prováveis, o diretor da DIVE, João Augusto Brancher Fuck, destaca que a população tem papel fundamental contra o mosquito Aedes aegypti. “A principal medida de prevenção contra essas doenças, é a eliminação de possíveis criadouros do mosquito, que são os locais com água parada. E a grande maioria está dentro das residências”, destaca.

A DIVE recomenda que as pessoas tirem 10 minutos de seu dia para limpar o quintal, casa e ambiente de trabalho, para não deixar que o mosquito se prolifere. “Esses cuidados precisam continuar acontecendo ao longo de todo o ano, mesmo com as baixas temperaturas”, finaliza o diretor.

Confira o informe completo aqui .

Ações para eliminar os criadouros do mosquito:

– Evite que a água da chuva fique depositada e acumulada em recipientes como pneus, tampas de garrafas, latas e copos;

– Não acumule materiais descartáveis desnecessários e sem uso em terrenos baldios e pátios;

– Trate adequadamente a piscina com cloro. Se ela não estiver em uso, esvazie-a completamente sem deixar poças de água;

– Manter lagos e tanques limpos;

– Lave com escova e sabão as vasilhas de água e comida de seus animais de estimação pelo menos uma vez por semana;

– Coloque areia nos pratinhos de plantas e remova duas vezes na semana a água acumulada em folhas de plantas;

– Mantenha as lixeiras tampadas, não acumule lixo/entulhos e guarde os pneus em lugar seco e coberto.