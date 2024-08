Agosto Dourado: trabalho na maternidade Tereza Ramos de Lages reforça importância da amamentação e do vínculo entre mãe e bebê

Amamentar é um ato de amor que fortalece o vínculo entre mãe e filho. A moradora de Lages, Franciane Fernandes Alves, de 30 anos, compartilha sua experiência ao dar à luz uma menina de três quilos e seiscentos gramas. Durante o parto teve um atendimento integral e humanizado pelos profissionais do Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos (HGMTR), referência no atendimento obstétrico na região serrana.

“Senti as contrações e fui levada até a maternidade, onde fui muito bem atendida desde as enfermeiras até os médicos. Entrei em trabalho de parto e tive um parto normal. As enfermeiras do alojamento me orientaram a massagear os seios e a forma correta de posicionar o bebê durante a amamentação”, explica Franciane.

Agosto Dourado simboliza a luta pelo incentivo à amamentação. Desempenhando um papel fundamental nesse contexto, o Banco de Leite da Maternidade Tereza Ramos, fundado em 1996, atende em média 450 mães por mês. Além da doação, o serviço tem o objetivo de orientar as puérperas sobre o aleitamento materno e técnicas de massagem para evitar o empedramento.

Foto: Reprodução/Secom SC

“As mães chegam até nós algumas horas após o nascimento; nosso papel é acolher essa nova família, prestando cuidados integrais à mãe e ao bebê. Os cuidados visam garantir a segurança e confiança materna na continuidade do processo de amamentação. Para que isso aconteça, a equipe precisa estar bem orientada e engajada no incentivo ao aleitamento materno. Neste mês, o Alojamento Conjunto terá uma programação interna com temas importantes, desde a descida do leite materno até as principais intercorrências”, explica Tatiana Benincá, enfermeira coordenadora do Alojamento Conjunto.

Os profissionais do Banco de Leite são responsáveis pela coleta, rotulagem, processamento, controle de qualidade, armazenamento e distribuição do leite cru e pasteurizado, conforme a prescrição médica, para os bebês internados na Neonatologia do hospital. Essa iniciativa visa melhorar a qualidade de vida da população atendida, incluindo mães e bebês da Associação dos Municípios da Região Serrana (Amures) e de outros municípios de Santa Catarina.

Foto: Reprodução/Secom SC

As mães que enfrentam dificuldades para amamentar podem procurar o serviço, que oferece um espaço próprio para a retirada do leite. O alimento é armazenado adequadamente e encaminhado ao lactário, conforme a dieta prescrita pelo médico. Instalado no primeiro andar do Hospital Tereza Ramos, o Banco de Leite funciona das 7h às 19h. O Centro Obstétrico da instituição está aberto 24 horas para atender gestantes e mães que necessitam de auxílio na fase de amamentação.

Reconhecido como “Amigo da Criança”, o Hospital e Maternidade Tereza Ramos está localizado na Rua Marechal Deodoro, 799, Centro, em Lages. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (49) 3251-0022.