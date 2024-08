Veja a declaração de bens dos candidatos a vereador de Tenente Portela

Está disponível no site do TSE a declaração de bens dos candidatos a vereador do município de Tenente Portela

Confira o detalhamento:

Nome Completo: ASSIS CAMILO SIPRIANO Total em Bens: R$ 23.278,00

1. Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. GM/PRISMA R$ 21.778,00 - Dinheiro em espécie – moeda nacional SALDO EM ESPECIE R$ 1.500,00

Nome Completo: CELIA BENTO Total em Bens: R$ 43.500,00

1. Dinheiro em espécie - moeda nacional SALDO EM MOEDA NACIONAL R$ 1.500,00 - Casa CASA DE ALVENARIA R$ 42.000,00

Nome Completo: CLAUDIO ANDRE DA SILVA Total em Bens: R$ 21.490,80

1. Depósito bancário em conta corrente no País SALDO CONTA CORRENTE R$ 1,80 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. HONDA CIVIC LX R$ 21.489,00

Nome Completo: CRISTIANE FEYTH Total em Bens: R$ 264.695,79

1. Dinheiro em espécie - moeda nacional SALDO MOEDA NASCIONAL R$ 2.000,00 - Casa 50% CASA ALVENARIA R$ 250.000,00 - Terreno PARTE TERRENO R$ 10.000,00 - Depósito bancário em conta corrente no País SALOD CONTA CORRENTE R$ 187,13 - Caderneta de poupança SALDO POPANCA R$ 17,50 - Depósito bancário em conta corrente no País SALDO CONTA CORRENTE R$ 2.491,16

Nome Completo: DERLI DA SILVA Total em Bens: R$ 231.454,68

1. OUTROS BENS E DIREITOS CHACARA BRACO FORTE R$ 100.000,00 - OUTROS BENS E DIREITOS CHACARA PERPETUO SOCORO R$ 51.435,00 - Dinheiro em espécie - moeda nacional SALDO EM MOEDA NASCIONAL R$ 5.000,00 - Depósito bancário em conta corrente no País SALDO BANCARIO R$ 3,29 - OUTROS BENS E DIREITOS CHACARA BRACO FORTE R$ 4.500,00 - Depósito bancário em conta corrente no País SALDO BANCARIO R$ 516,39 - OUTROS BENS E DIREITOS CHACARA PERPETUO SOCORO R$ 70.000,00

Nome Completo: DIANA SALES Total em Bens: R$ 2.500,00

1. Dinheiro em espécie - moeda nacional SALDO EM MOEDA NACIONAL R$ 2.500,00

Nome Completo: DIONI GLAUBER ELEGEDA Bens do Candidato -Não há bens a declarar

Nome Completo: JAINE SALES Total em Bens:R$ 3.000,00

1. Dinheiro em espécie - moeda nacional SALDO MOEDA NASCIONAL R$ 3.000,00

Nome Completo: EDINARA GRACIELE DOS SANTOS Total em Bens:R$ 102.500,00

1. Casa CASA EM ALVENARIA R$ 100.000,00 - Dinheiro em espécie - moeda nacional SALDO MOEDA NASCIONAL R$ 2.500,00

Nome Completo: ELISANGELA BERGHETTI LUTZ Total em Bens:R$ 10.902,65

1. Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. HONDA BIZ 110I R$ 10.000,00 - Depósito bancário em conta corrente no País SALDO CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA R$ 902,65

Nome Completo: VELCI TOLMES FALCÃO Total em Bens:R$ 155.890,08

1. Dinheiro em espécie - moeda nacional SALDO MOEDA R$ 2.000,00 - Depósito bancário em conta corrente no País SALDO CONTA POPANÇA R$ 12.527,81 - Depósito bancário em conta corrente no País SALDO CONTA CORRENTE R$ 8.701,98 - OUTROS BENS E DIREITOS COTA CAPITAL R$ 600,97 - Terreno TERRENO URBANO R$ 132.059,32

Nome Completo: GUSTAVO HENRIQUE BRUN Total em Bens:R$ 557.408,01

1. Depósito bancário em conta corrente no País SALDO CONTA BANCO BRASIL R$ 20,00 - Depósito bancário em conta corrente no País SALDO CONTA CORRENTE CRESOL R$ 0,63 - Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) SALDO APLICAÇAO SICREDI R$ 215.922,70 - Depósito bancário em conta corrente no País SALDO CONTA CORRENTE SICREDI R$ 1.066,34 - Depósito bancário em conta corrente no País SALDO CONTA CORRENTE SICREDI R$ 1.098,34 - Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) SALDO APLICAÇAO R$ 339.300,00

Nome Completo: IRINEIA KOCH LENA Total em Bens:R$ 27.345,87

1. Depósito bancário em conta corrente no País SALDO CONTA BANCO BRASIL R$ 4.257,18 - Dinheiro em espécie - moeda nacional SALDO EM MOEDA NASCIONAL R$ 2.000,00 - OUTROS BENS E DIREITOS COTA CAPITAL R$ 2.286,72 - Depósito bancário em conta corrente no País SALDO CONTA CORRENTE SICREDI R$ 9.249,91 - Caderneta de poupança SALDO CONTA POPANÇA R$ 502,06 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. HONDA BIZ R$ 9.000,00 - Dinheiro em espécie - moeda nacional SALDO SICREDIVEST R$ 50,00

Nome Completo: ITOMAR ORTOLAN Total em Bens:R$ 513.523,36

1. Terra nua LOTE RURAL 18,8 HECTARES R$ 24.225,36 - OUTROS BENS E DIREITOS EMPRESA INDIVUDUAL R$ 5.000,00 - Dinheiro em espécie - moeda nacional SALDO EM MOEDA R$ 3.000,00 - Benfeitorias PREDIO COMERCIAL EM CONSTRUCAO R$ 53.298,00 - Terreno LOTE URBANO COM CASA 70,00 M2 R$ 28.000,00 - Terreno LOTE URBANO COM CASA 179,40 R$ 400.000,00

Nome Completo: JEFERSON ALBERTO BIGUELINI Total em Bens:R$ 645.197,11

1. Terreno LOTE URBANO 390,0 M2 R$ 100.000,00 - Dinheiro em espécie - moeda nacional SALDO BANCO SICREDI R$ 2.030,00 - OUTROS BENS E DIREITOS COTA CAPITAL R$ 267,11 - Dinheiro em espécie - moeda estrangeira SALDO EM MOEDA NACIONAL R$ 2.000,00 - Terreno 50% PREDIO COMERCIAL R$ 150.000,00 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. FIAT UNO 2012 R$ 29.900,00 - Terreno 50% TERRENO URBANO 903 M2 R$ 200.000,00 - Casa CASA ALVENARIA 135 M2 R$ 150.000,00 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. MOTOCICLETA VIRAGO R$ 11.000,00

Nome Completo: JEFFERSON PENNO MEGIER Total em Bens:R$ 257.988,04

1. Outros bens imóveis 25% imóvel rural em Tenente Portela R$ 102.000,00 - Casa 50% imovel em Tenente Portela R$ 77.500,00 - Depósito bancário em conta corrente no País saldo em conta corrente no Banco Sicredi R$ 455,04 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. Strada Working 2016/2017 R$ 48.033,00 - Dinheiro em espécie - moeda nacional Dinheiro em espécie R$ 30.000,00

Nome Completo: LAIR BINELLI Total em Bens:R$ 15.800,00

1. Dinheiro em espécie - moeda nacional SALDO EM MOEDA NASCIONAL R$ 1.800,00 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. AUTMOVEL PEUGEOT 2008 R$ 14.000,00

Nome Completo: LUCIANO BERTA FILIPIN Total em Bens:R$ 2.300,00

1. Dinheiro em espécie - moeda nacional SALDO EM MOEDA R$ 2.300,00

Nome Completo: MAGNA APARECIDA DE ALMEIDA SINHORI Total em Bens:R$ 15.000,00

1. Dinheiro em espécie - moeda nacional SALDO EM MOEDA R$ 2.000,00 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. AUTOMOVEL RENAULT KANGOO RL 1.R$ 13.000,00

Nome Completo: MARCIA CRISTINA ANTUNES Total em Bens:R$ 15.022,04

1. Depósito bancário em conta corrente no País SALDO BANCARIO R$ 22,04 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. FIAT AUTOMOVEL R$ 15.000,00

Nome Completo: MARILENE FATIMA SILVEIRA Total em Bens:R$ 23.087,66

1. Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. MOTO FAN 160 R$ 12.000,00 - Depósito bancário em conta corrente no País SALDO BANCARIO CRESOL R$ 962,05 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. AUTOMOVEL GOL R$ 10.000,00 - Depósito bancário em conta corrente no País SALDO BANCARIO BANCO DO BRASIL R$ 125,61

Nome Completo: MARISTANI PIZZUTTI Total em Bens:R$ 73,44

1. Depósito bancário em conta corrente no País Saldo em conta corrente banco Bradesco R$ 73,44

Nome Completo: MARCOS QUEVEDO DE PAULA Total em Bens:R$ 19.017,57

1. Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. GM CHEVETE R$ 5.000,00 - Dinheiro em espécie - moeda nacional SALDO EM MOEDA R$ 2.500,00 - Depósito bancário em conta corrente no País SALDO CONTA CORRENTE R$ 1.517,57 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VW GOL R$ 10.000,00

Nome Completo: ROZENDO MARTINS NETO Total em Bens:R$ 121.475,77

1. Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. FORD PAMPA L R$ 14.559,00 - Terreno TERRENO URBANO 265,01 M2 R$ 50.000,00 - Depósito bancário em conta corrente no País SALDO CONTA CORRENTE R$ 300,00 - Caderneta de poupança SALDO POPANÇA R$ 566,44 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. AUTOMOVEL GOLF 1.6 SPORTLINE R$ 39.716,00 -