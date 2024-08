Samu atende criança que sobreviveu à afogamento e alerta sobre prevenção

Foto: Arquivo / SECOM

No Dia dos Pais, a tarde de domingo, 11, foi de renascimento para uma família de Rio do Sul. Uma criança foi resgatada pelo pai após afogamento na piscina de casa. A Unidade de Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/USA), em uma ação conjunta com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), atendeu a vítima que passa bem.

A família acionou o Corpo de Bombeiros, que orientou por telefone sobre as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) na criança até a chegada da viatura. Ao chegar no local, o Samu/USA seguiu com o atendimento e deslocou a vítima até o Hospital Regional Alto Vale.

Na ação de resgate estavam presentes o condutor socorrista do Samu Ikaro Thael May, a enfermeira Tânia Paula Brito e a médica Emanuelle Dalle Vedove. “Foi um domingo de renascimento para essa família, por isso a importância de realizar corretamente as orientações dos profissionais após verificar a situação do paciente. O Samu/USA realizou a colocação de manta térmica e um soro aquecido, após encaminhou a criança até o hospital”, comentou a médica Emanuelle. A criança segue Internada no hospital e passa bem.

Prevenção

Para prevenir os acidentes em piscina, o Samu de Santa Catarina destaca cinco atitudes importantes. Entre elas estão:



• Supervisionar constantemente, evitando crianças sozinhas perto de piscinas;

• Em locais sem salva-vidas, todos são responsáveis por garantir a segurança;

• Estar ciente de como agir rapidamente em caso de urgência;

• Instalar cercas seguras ao redor de piscinas para bloquear acesso;

• Utilizar ralos com tampa anti-sucção de cabelos.

Procedimentos em casos de afogamento infantil:

• Reconhecimento Rápido: Identifique que alguém está se afogando e precisa de ajuda;

• Chamada Imediata ao SAMU: Peça a alguém para chamar o SAMU 192 antes de tentar ajudar, garantindo uma resposta especializada;

• Utilização de Materiais Flutuantes: Forneça qualquer material flutuante disponível para interromper o processo de afogamento;

• Remoção Segura da Água: Se seguro, remova a criança o mais rápido possível da água;

• Pronto Atendimento na Borda da Piscina: Inicie os primeiros socorros imediatamente.

:: Confira aqui as orientações do Samu para Primeiros Socorros em casos de afogamento infantil