Programa Valorização: Governo do Estado aporta recurso para Hospital São João Batista de Imaruí

Foto: Divulgação / HSJB

Imaruí comemora um grande avanço na saúde para os moradores do município e do Sul. Desde o início deste ano, a Associação de Apoio ao Hospital São João Batista está recebendo incentivo fixo para atendimento de urgência e emergência pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do Programa de Valorização dos Hospitais, lançado em dezembro de 2023 pelo Governo do Estado.

“O Programa de Valorização trouxe hospitais de pequeno porte que até então não faziam parte da política estadual. Entre eles, está o Hospital São João Batista, do município de Imaruí. Este hospital passou a receber um valor fixo mensal de 80 mil reais para manutenção e atendimento da população local”, reforça o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

A unidade faz parte dos novos hospitais que aderiram ao programa no início deste ano. O hospital está recebendo um incentivo fixo de R$ 80 mil mensais. Isso foi possível com a ampliação dos requisitos que constavam na política hospitalar anterior.

No âmbito estadual, o Programa de Valorização dos Hospitais possui a adesão de 148 unidades que estão tendo seus serviços valorizados. Para esses hospitais, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) aportará um montante de R$ 677,2 milhões em incentivos fixos neste ano, um aumento de 67% com relação à política hospitalar em 2023, quando foram repassados R$404 milhões.