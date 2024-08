Cosud: governos do sul e sudeste discutem melhorias para a saúde pública

Foto: Hélio Filho/Secom ES

A Saúde pública foi um dos temas discutidos durante o encontro do 11º Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), em Pedra Azul, na região serrana do Espírito Santo, entre os dias 8 e 10 de agosto. O evento reuniu governadores e gestores de sete estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. O governador Jorginho Mello e o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi estavam presentes.

No Grupo de Trabalho (GT) da Saúde, gestores e secretários de Estado compartilharam experiências, desafios e soluções para demandas em comum. O tema das arboviroses, como o enfrentamento da dengue e da febre do Oropouche, foi amplamente discutido com apresentação de ações para o controle e combate dessas doenças no país.

“O GT da Saúde discutiu aspectos relacionados ao teto de média e alta complexidade dos estados, além de compra centralizada de medicamentos e resposta às emergências climáticas em conjunto pelos estados do Sul e do Sudeste. Além disso, foram alinhadas e encaminhadas parcerias para iniciativas no âmbito da saúde digital, com a troca de experiências e a possibilidade de apoio entre os estados para que as ferramentas possam ser compartilhadas”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Além da Saúde, foram discutidos temas nas áreas de Meio Ambiente, Segurança Pública, Assistência Social, Cultura, Infraestrutura, Esporte, Turismo, Mobilidade, Educação, Desenvolvimento Econômico, Inovação, Tecnologia e Eficiência na Gestão.

A pauta da mobilização dos governadores e gestores envolveu cooperações nas áreas de proteção a desastres naturais, reforço em ações de Segurança Pública contra o crime organizado, entre outras. Esses assuntos foram discutidos em 14 Grupos Técnicos (GTs), onde os participantes compartilharam informações, debateram e apresentaram ideias que respondem aos grandes desafios enfrentados na temática de cada área.