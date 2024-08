Governo oficializa contrato para retomada das obras na Escola Piquiri, em Cachoeira do Sul

O governo do Estado, por meio das secretarias da Educação (Seduc) e de Obras Públicas (SOP), oficializou, no sábado (10/8), a contratação de uma empresa de engenharia para finalizar as obras da Escola Estadual de Ensino Médio Piquiri, em Cachoeira do Sul, que estavam paradas há mais de dez anos. A assinatura simbólica do termo de compromisso ocorreu durante a 24ª Fenarroz, em frente ao estande do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga).

A cerimônia contou com a presença da secretária da Educação, Raquel Teixeira, da secretária de Educação de Cachoeira do Sul, Solange Louzada, da coordenadora da 24ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), Elaine Dalcin, e do deputado estadual Cláudio Tatsch.

"É o símbolo de um sonho resgatado, de um trabalho integrado entre Seduc e SOP. Será uma escola de Ensino Médio em Tempo Integral, dando oportunidades para os alunos fazerem iniciação científica, desenvolverem projetos de vida e aprenderem competências e habilidades que, fora do contexto escolar, o estudante não aprenderia”, afirmou Raquel. “Em vez de os alunos da Vila Piquiri saírem de lá para virem a Cachoeira do Sul, vamos ter pessoas no percurso inverso, buscando a qualidade da Escola Piquiri.”

Situada às margens da BR-290, no bairro Cordilheira, a escola está localizada na zona rural, a cerca de 35 quilômetros de Cachoeira do Sul. O projeto busca atender à demanda crescente por vagas na região, onde os estudantes atualmente precisam se deslocar até o centro urbano para cursar o Ensino Médio.

"Os alunos estão muito felizes com essa notícia, pois será uma escola modelo, com foco na agricultura e, futuramente, haverá a criação de um curso técnico de agricultura mecanizada, o que fará a diferença em uma região de muitas lavouras de grãos ", disse Elaine.

O investimento abrange a revitalização completa do espaço, incluindo quadra poliesportiva, cozinha, laboratórios, bibliotecas e áreas de convivência. A expansão e reforma dos dois pavimentos ampliará o prédio da escola de 732,5 metros quadrados para 805,5 metros quadrados.

A empresa contratada via licitação também realizará a manutenção dos equipamentos após a entrega das obras, que têm prazo de conclusão de 540 dias. O valor total do contrato é de R$ 4,49 milhões, divididos em 18 parcelas. A Seduc ficará responsável pela fiscalização administrativa do contrato, enquanto a SOP será encarregada da fiscalização técnica.

A inauguração da escola está programada para o segundo semestre de 2026, com previsão de atender mais de 150 alunos da rede estadual.

Histórico

A SOP elaborou o projeto inicial da Escola Estadual Piquiri em 2008. Entre 2011 e 2012, a construção alcançou 93% de conclusão, mas inadequações quanto a acessibilidade e segurança contra incêndio impediram a finalização.

Em 2016, houve outra proposta de ampliação e reforma, mas problemas de drenagem no terreno e uma enchente na Vila Piquiri danificaram as instalações provisórias, adiando a execução. Desde 2019, ocorreram novas tentativas de retomar as obras, mas o prédio permaneceu inutilizável devido à falta de manutenção e aos danos estruturais.